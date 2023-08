Bez dodatkowego wsparcia nasze huty się skończą

Przedłużenie programu wsparcia dla przemysłu energochłonnego to ważny krok, ale dla ratowania firm konieczne są inne narzędzia pozwalające na obniżenie kosztów.

Hutnictwo to jeden z głównych beneficjentów programu pomocy dla przemysłu energochłonnego. Tu na energię może przypadać nawet 40 proc. kosztów.

Zbyt późne wprowadzenie programu wsparcia i brak wykorzystania innych unijnych narzędzi stawiają polski przemysł w niekonkurencyjnej sytuacji wobec korzystających z takiego wsparcia zachodnich firm.

Branżowy samorząd gospodarczy apeluje do rządu o szybkie dostosowanie krajowych regulacji do zmienionych unijnych wytycznych dotyczących pomocy państwa na cele ochrony klimatu i środowiska (CEEAG).

8 sierpnia 2023 r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie (podobnie jak to miało miejsce wobec ubiegłorocznych kosztów) programu rządowego pn. "Pomoc dla przemysłu energochłonnego związana z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r.". W ramach tej kontynuacji na wsparcie przedsiębiorstw przewidziano 5,5 mld zł.

Według Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej to bardzo potrzebny program wsparcia, mający na celu zabezpieczenie dalszego funkcjonowania krajowego przemysłu.

"Z uwagi na wysoki poziom zużycia energii elektrycznej oraz jej wysoki udział w kosztach przetworzenia (koszty energii mogą stanowić nawet 40 proc. kosztów przetworzenia w hucie elektrycznej), branża hutnicza jest wyjątkowo narażona na negatywne skutki wzrostu kosztów energii elektrycznej. Hutnictwo nie ma możliwości przeniesienia tych kosztów na odbiorców końcowych produktów, zatem tak wysokie koszty energii w Polsce oznaczają utratę konkurencyjności krajowych hut, jak również stawiają pod znakiem zapytania ich dalszą działalność" - czytamy w komunikacie HIPH.

Pomoc dla energochłonnych firm w Polsce znowu jest spóźniona wobec innych krajów Unii

Przedstawiciele sektora hutniczego, jednego z głównych beneficjentów programu wsparcia, zwracają jednak uwagę na późny termin przyznania pomocy, która do ponad połowy roku 2023 nie była pewna, a obecnie również wymaga notyfikacji przed Komisją Europejską. Dla polskich firm takie opóźnienie w procesie objęcia wsparciem jest szczególnie odczuwalne w świetle wsparcia dla przemysłu zagranicznego.

"Pomoc finansowa trafia do przemysłu energochłonnego w innych krajach UE terminowo, nie tylko w okresie kryzysowym, niejednokrotnie w wartości znacząco przewyższającej dostępne dla polskich hut możliwości wsparcia. W takiej sytuacji, operując jednocześnie w warunkach jednych z najwyższych cen energii elektrycznej w Europie, każdy kolejny miesiąc zwłoki tylko pogłębia nierówne warunki konkurencyjne dla polskiego przemysłu, a poniesione straty nie będą możliwe do nadrobienia" - podkreśla HIPH w komunikacie.

Możliwości obniżenia kosztów energii elektrycznej - wytyczne CEEAG

Izba zwraca uwagę na sygnalizowaną przez przemysł od miesięcy dostępność narzędzi pozwalających na obniżenie przynajmniej części kosztów związanych z energią elektryczną. Chodzi przede wszystkim o implementację do krajowego porządku prawnego zmienionych w styczniu 2022 r. unijnych wytycznych w sprawie pomocy państwa na ochronę klimatu i środowiska oraz cele związane z energią z 2022 r. (tzw. wytyczne CEEAG). Zmiana wytycznych stwarza konieczność modyfikacji w istniejących programach pomocy na ochronę środowiska i cele związane z energią do końca grudnia 2023 r.

Hutnicza Izba Przemysłowo-Handlowa zwraca uwagę, że na mocy poprzedniego brzmienia wytycznych wprowadzono do krajowego porządku prawnego możliwość redukcji części kosztów energii elektrycznej dla odbiorców energochłonnych. Po spełnieniu określonych wymogów przedsiębiorcy uzyskujący status odbiorcy przemysłowego mają prawo do częściowego obniżenia obowiązku uzyskiwania i przedstawiania do umarzania świadectw pochodzenia, jak również opłaty OZE i kogeneracyjnej.

Wysokość ulgi pozostaje jednak zróżnicowana według poziomu energochłonności, a spełnienie kryterium uprawniającego do maksymalnej ulgi w dużym stopniu zależy od struktury kosztów przedsiębiorstwa.

HIPH uważa takie działania za dyskryminujące i generujące niewspółmierny udział w pokryciu kosztów systemu wsparcia odnawialnych źródeł energii przez poszczególnych przedsiębiorców, również prowadzących działalność w ramach tego samego sektora. Rozwiązanie to ogranicza przy tym możliwość wykorzystania w pełni narzędzi przekazywanych przez Komisję Europejską w celu walki z ucieczką emisji.

Poziom ulgi powinien zostać ujednolicony i ustalony na maksymalnie dozwolonym poziomie

W przekazanym komunikacie HIPH podkreśla, że w świetle nowelizacji wytycznych CEEAG dalsze podtrzymanie takiego zróżnicowania nie jest uzasadnione. Zdaniem Izby poziom ulgi powinien zostać ujednolicony i ustalony na poziomie maksymalnie dozwolonym przez Komisję Europejską, a lista sektorów uprawnionych rozszerzona zgodnie z wytycznymi.

Hutnicza Izba Przemysłowo-Handlowa zaznacza, że brak implementacji zmienionych wytycznych może grozić uznaniem pomocy przyznanej począwszy od 2024 r. za niedozwoloną. Ryzyko to dotyczy ponad 400 przedsiębiorstw, zużywających rocznie co najmniej 30 TWh energii elektrycznej.

W związku z tym HIPH apeluje do rządu o podjęcie działań na rzecz dostosowania krajowych regulacji do zmienionych wytycznych CEEAG.

"Postulowane przez przemysł dostosowanie ulg w systemie wsparcia OZE nie oznacza wzrostu kosztów dla pozostałych odbiorców energii elektrycznej. Koszty systemu wsparcia OZE opartego na certyfikatach nie są zależne od ulg dla odbiorców energochłonnych, a w przypadku opłaty kogeneracyjnej (przy założeniu obecnie obowiązującej stawki), dodatkowy koszt nie powinien przekroczyć poziomu 1 zł/rok dla gospodarstwa domowego" - czytamy w komunikacie Izby.