Bez pików w sieci energetycznej. Cognor buduje nowatorski system

Cognor buduje w Stalowej Woli system zasilania energią pieców elektrycznych Q-One firmy Danieli. Pozwoli ona zrezygnować z wykorzystania stacji mocy biernej, poprawi efektywność energetyczną i zmniejszy zużycie elementów pieca.

Śledziliśmy od kilku lat prace Danieli nad tą technologią i kiedy uznaliśmy, że jest już odpowiednio rozwinięta podjęliśmy decyzję o jej zastosowaniu - mówi Przemysław Sztuczkowski, prezes Cognora.

Q-One pozwala zmniejszyć zużycie energii o 10 proc., a także zużycie elektrod o 10 proc. Ma również „znacząco zredukować” potrzebę dokonywania serwisowych wyłączeń i przestojów pieca.

Nowa instalacja ma ruszyć do końca sierpnia przyszłego roku.

Cognor kontynuuje inwestycje w oparciu o technologie firmy Danieli. Tym razem ma zamiar zastąpić konieczną dotąd w hucie w Stalowej Woli stację mocy biernej przez instalację Q-One, nowatorski system zasilania energią pieców elektrycznych.

- Taką stację musi mieć każda huta elektryczna, aby nie powodować pików w sieci energetycznej. Danieli jako pierwsza firma na świecie od lat pracuje nad tym, aby zastąpić stację technologią bardziej nowoczesną i efektywną. Śledziliśmy od kilku lat prace Danieli nad tą technologią, a potem pierwsze instalacje. Kiedy uznaliśmy, że technologia jest już odpowiednio rozwinięta podjęliśmy decyzję o jej zastosowaniu w Stalowej Woli - mówi Przemysław Sztuczkowski, prezes Cognora.

Według producenta zaprojektowany przez Danieli Automation’s układ „bazuje na nowoczesnej technologii elektroniki zasilającej, zdolnej radzić sobie z nieregularnymi obciążeniami w bardziej elastyczny oraz niezawodny sposób, zapewniając współczynnik mocy bliski wartości 1”.

Oszczędność energii i elektrod

Nowa technologia jest zdaniem Przemysława Sztuczkowskiego bardzo efektywna. Zwrot inwestycji następuje po 2-3 latach. Przede wszystkim jednak dzięki tej technologii zakład nie powoduje zakłóceń w sieci energetycznej.

Danieli zapewnia, że Q-One pozwala zmniejszyć zużycie energii o 10 proc. Co więcej, stabilniejsza praca całego systemu powoduje mniejsze zużycie elementów pieca, w przypadku elektrod także o 10 proc. Ma także „znacząco zredukować” potrzebę dokonywania serwisowych wyłączeń i przestojów pieca.

Nowa instalacja ma ruszyć do końca sierpnia przyszłego roku. Zakres prac przewiduje m.in. budowę nowego budynku dla instalacji Q-One, wykonanie instalacji chłodzenia, sieci kablowej do istniejącej rozdzielni T i podstacji S.

Nowa technologia wydaje się bardzo obiecująca

Na razie to 16. instalacja tej technologii na świecie, ale Danieli uważa, że będzie ona coraz popularniejsza, bo można ją zastosować nie tylko w hutach, ale także walcowniach, które także muszą mieć stacje mocy biernej dla zrównoważenia sieci wobec działania pieców rozgrzewających stal do wysokiej temperatury przed walcowaniem.

Według Danieli instalacja Q-One może być stosowany zarówno w nowych instalacjach, jak i w istniejących instalacjach jako ich modernizacja, w piecach o małej i dużej wydajności z indywidualną mocą wyjściową do 200 MW.

Wcześniej informowano o innej instalacji kupionej przez Cognora od Danieli - linii produkcyjnej do wytwarzania prętów gorącowalcowanych w Zawierciu oraz urządzeniu do zwijania prętów żebrowanych w kręgi (spooler line) dla walcowni w Krakowie. Ta ostatnia ma wytwarzać kręgi o masie do 3,5 tony i ruszyć jeszcze w tym roku.