Bezwęglowej stali jest na razie tak mało, że wystarczyła tylko na zegarki

SSAB i produkująca zegarki firma TRIWA wypuściły unikalny zegarek o nazwie Time for Decarbonisation (Czas na Dekarbonizację). Kopertę zegarka wyprodukowano ze stali, wyprodukowanej przy pomocy wodoru, a więc bez emisji CO2.

Pierwsza dostawa, w liczbie 20 sztuk trafiła na rynek 6 grudnia. W roku 2023 produkcja tych zegarków ma być większa. Kopertę wykonano metodą druku 3D, wykorzystując proszek ze stali wyprodukowanej w wodorowej technologii HYBRIT

Ten zegarek jest pierwszym produktem konsumenckim wykonanym ze stali SSAB wolnej od paliw kopalnych i wspaniale jest widzieć, jak nasze wysiłki obejmują zupełnie nowy obszar, zwiększając zarówno bazę naszych klientów, jak i nasze możliwości łagodzenia zmian klimatu. Jest również wyjątkowy, ponieważ jest pierwszym komercyjnym produktem wykonanym z proszku stalowego z naszej fabryki w Oxelösund — mówi Johnny Sjöström , szef SSAB Special Steels.

TRIWA to założona w 2007 roku sztokholmska firma, której nazwa to skrót wyrażenia Transforming the Industry of Watches. W swoich pracach wykorzystuje m.in. plastik odzyskany z wyłowionych z oceanów śmieci (seria zegarków Time for Oceans) czy metale pochodzące z odzyskanej nielegalnej broni palnej (seria Time for Peace).

W 2020 roku TRIWA obliczyła ślad węglowy wszystkich swoich produktów i zidentyfikowała stal jako największego zanieczyszczającego. Przemysł stalowy odpowiada za około 7 proc. światowych emisji CO2. W poszukiwaniu rozwiązań TRIWA natknęła się na firmę SSAB i narodził się pomysł Czas na dekarbonizację.

Inicjatywa HYBRIT została zapoczątkowana przez SSAB, LKAB i Vattenfall w celu opracowania nowej technologii produkcji żelaza i stali opartej na wodorze w celu stworzenia łańcucha wartości wolnego od paliw kopalnych od kopalni do gotowego produktu stalowego. W czerwcu 2021 r. w zakładzie pilotażowym HYBRIT udało się wyprodukować pierwsze żelazo gąbczaste bezpośrednio zredukowane wodorem. W roku 2026 ma ruszyć obiekt demonstracyjny w Gällivare.

Na świecie jest trochę podobnych obiektów, ale na razie wszystkie na podobnym, pilotażowym poziomie. Na dojście do fazy produkcyjnej przemysł potrzebuje ponad 10 lat.