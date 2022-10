Biją na trwogę: tańsza energia albo koniec branży

Związkowcy i przedsiębiorcy z branży metalurgicznej mówią jednym głosem: bez rozwiązania problemu galopujących kosztów energii branża stalowa zniknie z Unii Europejskiej.

Według związków zawodowych z Polski, Czech i Słowacji przemysł hutniczy i stalowy w całej UE jest w krytycznej sytuacji – tracimy produkcję i miejsca pracy.



Związkowcy chcą daleko idących interwencji państw – od wstrzymania wzrostu kosztów energii, przez rekompensaty za koszty emisji, po regulowanie czynszów.

O wsparcie krajów UE dla metalurgii apelują także Eurofer i centrala związkowa IndustriAll.

Branża stalowa coraz głośniej mówi o ryzyku wynikającym z coraz szybszego usztywniania regulacji dotyczących zmniejszania emisji CO2. W zestawieniu z galopującymi kosztami energii i jej nośników oraz uprawnień do emisji CO2 regulacje te popychają europejską branżę metalurgiczną w kierunku bankructwa.

Według przedstawicieli związków zawodowych z Polski, Czech i Słowacji przemysł hutniczy i stalowy w całej Unii Europejskiej jest wręcz w krytycznej sytuacji, jeśli chodzi o utrzymanie produkcji stali na niezbędnym, bezpiecznym poziomie, a co za tym idzie utrzymanie miejsc pracy i firm.

Hutnicy: polityka UE jest coraz bardziej oderwana od rzeczywistości

Podpisane pod listem związki reprezentują ponad 50 000 pracowników. W całej Unii Europejskiej, według stowarzyszenia producentów stali Eurofer w hutnictwie jest zatrudnionych 310 000 osób, a pośrednio sektor ten daje zatrudnienie 2,2 mln osób.

„Polityka klimatyczno-energetyczna UE, coraz bardziej zideologizowana i oderwana od rzeczywistości gospodarczej, jest obecnie największym zagrożeniem dla rozwoju naszych krajów. Na przemysł hutniczy i stalowy w Europie oraz jego globalną konkurencyjność wpływa szereg negatywnych czynników. Wysokie ceny energii, uprawnień do emisji CO2, pakiet regulacyjny ,,Fit for 55", który Komisja Europejska przedstawiła 14 lipca 2021r., stanowią ogromne zagrożenie dla unijnej gospodarki i poziomu życia ludności krajów członkowskich. Ich negatywne skutki będą najbardziej widoczne w krajach Europy Środkowo-wschodniej. ,,Fit for 55" będzie miał niezwykle szkodliwy wpływ na niemal wszystkie sektory gospodarki i codzienne życie obywateli” – napisali związkowcy we wspólnym wezwaniu, które zostało skierowane do rządów i eurodeputowanych z krajów Europy Centralnej.

Związki chcą interwencji na rynku energii, a także praw do emisji CO2

Związkowcy zaproponowali szereg rozwiązań, które ich zdaniem pomogą przeciwdziałać kryzysowi europejskiego hutnictwa i stalownictwa.

Pierwszym jest jak najszybsza interwencja na rynku energii w celu obniżenia jej cen. „Interwencja ta mogłaby przybrać formę oddzielenia ceny gazu ziemnego od ceny energii elektrycznej, ograniczenia ceny gazu do produkcji energii elektrycznej lub regulowania cen wytwarzania energii elektrycznej (...). UE powinna również rozważyć wprowadzenie limitu cenowego na cały importowany gaz ziemny” – czytamy w wezwaniu.

Związkowcy wzywają także do rewizji EU ETS i i wprowadzenia CBAM, które ich zdaniem są „kluczowymi aspektami Fit for 55 i w dużej mierzę zadecydują o przyszłości przemysłu stalowego w UE”.

Zdaniem przedstawicieli związków to właśnie gwałtowny wzrost cen uprawnień do emisji CO2 spowodował, że wiele zakładów branż energochłonnych jest na skraju bankructwa lub w trakcie przenoszenia produkcji poza Unię Europejską – w obu przypadkach tracimy miejsca pracy.

W wezwaniu pojawiły się także żądania wsparcia tych branż przemysłu i zapewnienie rekompensat kosztów pośrednich UE ETS „na maksymalnym poziomie”.

Regulacje powinny motywować przedsiębiorstwa do oszczędzania gazu

Nawiązując do obecnej sytuacji na rynku nośników energii związkowcy wezwali do „natychmiastowego wprowadzenia regulacji cen podstawowych dóbr tj. żywności, ciepła, ciepłej wody, czynszów, opału i innych paliw.”

Według związkowców w obecnej sytuacji potrzebne jest także wprowadzenie „elementu motywacyjnego do oszczędzania gazu ziemnego dla dużych odbiorców poprzez oferowanie rekompensaty finansowej w formie aukcji za dobrowolne zmniejszenie zużycia. Intensyfikacja wsparcia transformacji technologicznej i klimatycznej przemysłu europejskiego, w tym przejścia na paliwa alternatywne”.

Związkowcy chcą także wprowadzenia ochrony pracowników na wypadek braków gazu – zamiast zwolnień powinien działać mechanizm postoju, tymczasowego skrócenia czasu pracy.

Związki zawodowe i pracodawcy w tym przypadku mówią niemal jednym głosem

Związki przyjęły swoje stanowisko podczas spotkania 6 -7 października tego roku. Dziesięć dni później także Eurofer i centrala związkowa IndustriAll wystosowany pilne wezwanie do rządów o wsparcie sektora stalowego. Zwrócono w nim uwagę, że ceny energii są obecnie siedmiokrotnie wyższe niż przed kryzysem, a ceny praw do emisji CO2 przekroczyły 70 euro za tonę. Sprawia to, że europejski sektor stalowy znajduje się pod znacznie wyższą presją kosztów niż hutnictwo w innych krajach świata, z którego wyrobami unijne przedsiębiorstwa muszą konkurować na globalnym i europejskim rynku.

Eurofer i IndustriAll, podobnie jak środkowoeuropejscy związkowcy, wezwały do wsparcia rozwiązań umożliwiających pracę w skróconym wymiarze godzin oraz wprowadzenie tymczasowych środków pozwalających ograniczyć wzrost kosztów gazu i elektryczności, a także wyrównanie szans konkurowania na unijnym rynku między obciążonymi wysokimi kosztami bezpośrednimi i pośrednimi emisji CO2 firmami z Europy a przedsiębiorstwami pozaunijnymi.