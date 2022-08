Boryszew kontra fiskus. Spółka zamierza kwestionować ustalenia

W związku z toczącym się postępowaniem w zakresie rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania VAT Boryszew otrzymał wyniki kontroli z badania ksiąg podatkowych. Pokazują one, że łączna kwota określająca zaległość podatkową firmy to około 22, 2 mln zł plus odsetki. Boryszew zamierza te ustalenia kwestionować w postępowaniu podatkowym - wynika z informacji podanych przez spółkę.

Boryszew podał, iż w związku z toczącym się postępowaniem w zakresie rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatku od towarów i usług (VAT) za okres od grudnia 2015 roku do marca 2016 roku, wobec Boryszew Oddział Boryszew ERG w Sochaczewie 3 sierpnia 2022 roku spółka otrzymała wynik kontroli z badania ksiąg podatkowych.

Boryszew to największy przetwórca metali nieżelaznych w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej,

a także największy producent komponentów motoryzacyjnych w Polsce.

Czytaj również: Boryszew ostatecznie likwiduje Hutmen

Staranność w dokumentowaniu transakcji

„W otrzymanym w dniu 3 sierpnia 2022 roku Wyniku Kontroli, Naczelnik Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie stwierdził, że Oddział Boryszew ERG nie dochował należytej staranności przy dokumentowaniu transakcji, co zostało uznane przez organ jako nieprawidłowości w rozliczeniu podatku od towarów i usług” - podał Boryszew.

Zobacz także: Boryszew przyjął strategię, która ma zwiększyć przychody firmy

Spółka poinformowała, że Naczelnik Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie kwestionuje w przekazanym jej wyniku kontroli prawo do zastosowania stawki 0 proc. przy realizacji wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów do podmiotów zagranicznych i wskazuje, że z uwagi na ustalony stan faktyczny należy opodatkować je 23 proc. stawką VAT od grudnia 2015 roku do marca 2016 roku na kwotę nieco ponad 9,8 mln zł.

Zamiar kwestionowania ustaleń kontroli

Boryszew podał, że organ Krajowej Administracji Skarbowej stwierdza również, iż Boryszew bezpodstawnie odliczył podatek naliczony VAT wynikający z faktur wystawionych z tytułu zakupu oleju rzepakowego, w okresie od grudnia 2015 roku do marca 2016 roku, dokonując tym samym jego zawyżenia na łączną kwotę nieco ponad 12,43 mln zł.

Spółka wskazała, że łączna kwota określająca zaległość podatkową z tytuły ww. transakcji wynosi 22.253.018 zł plus należne odsetki.

„Pomimo uprawnienia Boryszew, aby w terminie 14 dni od dnia doręczenia wyniku kontroli skorygować złożone deklaracje zgodnie z ustaleniami wyniku kontroli, spółka zamierza te ustalenia kwestionować w postępowaniu podatkowym”- poinformował Boryszew.