Boryszew przyjął strategię, która ma zwiększyć przychody firmy

Firma Boryszew poinformowała, że jej rada nadzorcza zaakceptowała strategię grupy na lata 2022-2026. Spółka planuje utrzymać w tym okresie około 13-proc. wzrost zysku operacyjnego EBITDA rok do roku. Ma on osiągnąć poziom około 0,6 mld zł w 2026 roku.

Strategia Boryszewa zakłada m.in. kontynuację rozwoju najbardziej rentownych produktów poprzez ekspansję na nowe rynki oraz dywersyfikację sektorów klientów końcowych.

Średnioroczny wskaźnik wzrostu przychodów w latach 2022-2026 ma wynieść 2,6 proc. Przychody mają wzrosnąć z 6,5 mld zł w 2022 roku do 7,3 mld zł w 2026 roku.

Optymalizacja bazy aktywów trwałych pozwolić ma na zwiększenie wskaźnika ROA w scenariuszu po pełnym wdrożeniu inicjatyw w 2026 roku.

Strategia Boryszewa zakłada m.in. kontynuację rozwoju najbardziej rentownych produktów poprzez ekspansję na nowe rynki oraz dywersyfikację sektorów klientów końcowych, rozwój nowych produktów poprzez wykorzystanie centrów badawczo-rozwojowych (B+R), aktywne uczestnictwo w zielonej transformacji energetycznej oraz optymalizację aktywów niskomarżowych w segmentach chemia i metale.

Strategia 2022-2026

Boryszew podał, że dynamika wzrostu przychodów po wdrożeniu inicjatyw utrzyma się na stabilnym poziomie w związku z optymalizacją bazy aktywów.

Marżowość EBITDA (zysk przed potrąceniem odsetek, podatków i amortyzacji) będzie dynamicznie wzrastała w wyniku zmiany profilu działalności operacyjnej i koncentracji grupy na produktach o wyższej wartości dodanej dla klientów - poinformowała spółka w strategii.

Optymalizacja bazy aktywów trwałych pozwolić ma na zwiększenie wskaźnika ROA w scenariuszu po pełnym wdrożeniu inicjatyw w 2026 roku - z 4,95 proc. do 5,5 proc.

Segment metalowy

W segmencie metale strategia grupy zakłada m.in. rozbudowę mocy produkcyjnych w NPA Skawina w obszarze produktów aluminiowych. W zakładzie tym zostanie również położony nacisk na przetwarzanie półproduktów, głównie walcówki aluminiowej w produkty o wyższej wartości dodanej w postaci przewodów aluminiowych o specjalistycznym zastosowaniu.

Moce produkcyjne wzrosnąć mają także w obszarze wyrobów miedzianych w Walcowni Metali „Dziedzice” oraz w zakresie przetwarzania odpadów niebezpiecznych w Zakładzie Utylizacji Odpadów w Koninie.

Rynek automotive

Segment motoryzacja ma czerpać z trwającej transformacji globalnego rynku automotive w kierunku transportu nisko- i zeroemisyjnego. Boryszew planuje rozszerzać ofertę komponentów dla samochodów elektrycznych, które według prognoz będą stanowiły przyszłość sektora.

- Spółki z Segmentu Motoryzacja szczególnie w zakładach w Polsce oraz w Meksyku przygotowują się do produkcji elementów do aut elektrycznych. W ciągu najbliższych kwartałów skupimy się w tym segmencie na automatyzacji i digitalizacji produkcji w zakładach Maflow. Dodatkowo, chcemy rozbudować ofertę Boryszew Automotive Plastic o produkty non automotive i produkować dla branży AGD, elektroniki, producentów okien i innych - zapowiada prezes Boryszewa Wojciech Kowalczyk.