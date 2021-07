Boryszew Romana Karkosika sprzedaje Chińczykom firmę FŁT Polska

Spółka Boryszew 27 lipca 2021 roku zawarła z Zhejiang XCC Group Co. Ltd. z siedzibą w Chinach przedwstępną warunkową umowę sprzedaży udziałów spółki FŁT Polska. Łączna cena za udziały i znaki towarowe została ustalona na kwotę 100 mln zł i będzie podlegała korektom. Przewidywany termin finalizacji transakcji to IV kwartał 2021 roku.

FŁT Polska, czyli grupa łożyskowa

Cena będzie podlegała korektom