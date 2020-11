Bowim podzielił się wstępnymi wynikami za III kwartały. Przychody istotnie spadły

Według wstępnych danych w pierwszych III kwartałach 2020 skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów grupy Bowim wyniosły 872, 919 mln zł, co stanowi spadek o 149, 518 mln zł w porównaniu do analogicznego okresu 2019 roku. A skonsolidowany zysk netto wyniósł 5,127 mln zł, co stanowi wzrost o 6, 691 mln zł w porównaniu do analogicznego okresu 2019 – poinformował Bowim.