Bowim w III kwartale ze wzrostem sprzedaży i spadkiem zysku

Według wstępnych danych grupa Bowim w III kwartale 2019 osiągnęła 340,578 mln zł przychodów ze sprzedaży, co rok do roku stanowi wzrost o 12,66 mln zł, notując 398 tys, zł zysku netto co stanowi spadek o 2,471 mln zł w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego.

4Buildings - nowe wydarzenie branży budowlanej w Polsce i cztery niezależne konferencje o najważniejszych trendach w budownictwie XXI wieku - już 15-17 listopada w Katowicach. Zarejestruj się teraz!