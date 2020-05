Bowim wstępnie ze spadkiem sprzedaży w I kwartale 2020 roku

Jednostkowe przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów Bowimu za I kwartał 2020 roku wyniosły 327,775 mln zł, co stanowi spadek o 41,238 mln zł w stosunku do I kwartału roku poprzedniego, a jednostkowy zysk netto spółki za I kwartał 2020 wyniósł 2,044 mln zł co stanowi wzrost o 5,315 mln zł w stosunku do I kwartału roku poprzedniego.