Bowim wykorzystał sytuację rynkową. Przychody w górę

Dystrybutor stali Bowim szacuje, że przychody netto grupy wyniosły w pierwszym półroczu 2022 roku 1,43 mld zł, co oznacza wzrost o blisko 452 mln zł w stosunku do pierwszego półrocza roku poprzedniego. Urósł także zysk operacyjny. Wzrost przychodów i wyniku operacyjnego jest efektem wykorzystania dynamicznie zmieniającej się sytuacji rynkowej - informuje firma.

Bowim szacuje, że miał w pierwszym półroczu 2022 roku 100,8 mln zł skonsolidowanego zysku netto. Oznacza to spadek w ujęciu rocznym o 9,68 mln zł. Natomiast skonsolidowany zysk operacyjny grupy zwiększył się w tym czasie do 158,8 mln zł, co stanowi wzrost o 8,82 mln zł.

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów grupy Bowim wyniosły w pierwszym półroczu 1,43 mld zł, co oznacza wzrost o blisko 452 mln zł w stosunku do pierwszego półrocza roku poprzedniego.

Wzrost przychodów i wyniku operacyjnego jest efektem wykorzystania dynamicznie zmieniającej się sytuacji rynkowej, w tym skokowych zmian podaży, popytu i niespotykanej dotąd zmienności cen wyrobów hutniczych w pierwszym półroczu 2022 roku – poinformowała spółka w komunikacie.

Ustalając szacunkowy wynik za pierwsze półrocze 2022 roku, Bowim uwzględnił aktualny trend cenowy sprzedawanych wyrobów i dokonał w podmiocie dominującym w grupie kapitałowej odpisu aktualizującego wartość posiadanych zapasów do poziomu odpowiadającego obecnej ich wartości.

Bowim jest jednym z największych dystrybutorów stali na polskim rynku. Oferuje wyroby stalowe zarówno polskich producentów, jak i produkty z importu.