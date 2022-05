Bowim z dynamicznym wzrostem zysków, mimo niepewności na rynku stali

Bowim osiągnął w pierwszym kwartale 2022 roku 65,848 mln zł zysku operacyjnego EBIT (zysk przed odliczeniem podatków i odsetek), co oznacza wzrost o 41,2 proc. w stosunku do pierwszego kwartału 2021 roku (46,641 mln zł). Zysk netto wyniósł 42,341 mln zł i był o 38,2 proc. wyższy w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku (30,644 mln zł).





Bowim uzyskał w pierwszym kwartale 2022 roku 619,816 mln zł jednostkowych przychodów ze sprzedaży, w porównaniu do 425,131 mln zł w I kwartale 2021 r. Oznacza to, że przychody netto ze sprzedaży były w pierwszym kwartale 2022 roku wyższe o 45,8 proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2021 roku – podała spółka w komunikacie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w pierwszym kwartale 2022 roku wyniosły 645,382 mln zł, w porównaniu do 404,130 mln zł w analogicznym okresie roku poprzedniego. Oznacza to wzrost o 59,7 proc.

Wraz ze wzrostem przychodów ze sprzedaży, w pierwszym kwartale 2022 roku wzrosły również koszty działalności operacyjnej. Na poziomie jednostkowym wzrost ten wyniósł 46,6 proc. - z poziomu 378,828 mln zł w pierwszym kwartale 2021 roku do 555,514 mln zł w pierwszym kwartale 2022 roku. W przypadku grupy kapitałowej wzrost wyniósł 61,9 proc. - z poziomu 355,986 mln zł do 576,164 mln zł.

Jednostkowy zysk netto, EBIT oraz EBITDA w pierwszym kwartale 2022 i 2021 roku (tys. zł)

Niepewny rynek stali

Jak komentuje Bowim, według prognoz producentów z początku 2022 roku, bieżący rok zapowiadał się jako rekordowy pod względem zużycia stali w Unii Europejskiej. Panowało wtedy przekonanie, że gospodarki wielu krajów będą kontynuować odbudowę po pandemii i nadrabiać stracony czas. Rosyjska agresja na Ukrainę diametralnie zmieniła sytuację na rynku. Efektem było natychmiastowe wstrzymanie eksportu z Ukrainy i Rosji do krajów Unii Europejskiej wszelkich surowców i półproduktów koniecznych do produkcji stali.

W konsekwencji Unia Europejska zmniejszyła w pierwszym kwartale 2022 roku, w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, produkcję stali o 8,5 proc., do czego w największym stopniu przyczynił się spadek produkcji w Niemczech o 11,8 proc.

„Na początku wojny rynek stali ogarnęła duża niepewność. Europejscy producenci wstrzymali ofertowanie, ograniczając się jedynie do realizacji już przyjętych zamówień, starając się jednocześnie renegocjować je, dostosowując do panujących warunków rynkowych. Pomimo zwiększonej liczby zapytań od klientów obawiających się o przyszłe dostawy, dystrybutorzy - chcąc uniknąć możliwych w tej sytuacji strat - zostali zmuszeni do podobnego podejścia, jakim wykazali się producenci. Rzutowało to na możliwości prowadzenia bieżącej kontraktacji. Sytuacja ta wpłynęła na spadek wolumenu sprzedanych wyrobów grupy w pierwszym kwartale 2022 roku o 1,6 proc.” - czytamy w raporcie.

Bowim oferuje asortyment wyrobów ze stali węglowej, na który składają się zarówno produkty polskich producentów stali, jak i produkty z importu. Prowadzi również produkcję prefabrykatów zbrojeniowych dla budownictwa i świadczy usługi cięcia oraz montażu stali zbrojeniowej na potrzeby budownictwa infrastrukturalnego, przemysłowego oraz mieszkaniowego.