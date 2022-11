Bowim z mniejszym zyskiem przez niższe marże

Skonsolidowany zysk netto Bowimu w okresie styczeń-wrzesień bieżącego roku spadł o niespełna 25 proc., przy wzroście przychodów o prawie 30 proc. rok do roku. Negatywny wpływ na wynik netto miały niższe marże.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Bowimu po trzech kwartałach 2022 roku wyniosły 2,2 mld zł w porównaniu do 1,65 mln zł osiągniętych w analogicznym okresie roku poprzedniego. Przychody były w okresie trzech kwartałów 2022 roku wyższe o 33,4 proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2021 roku.

W okresie I-III kw. 2022 r. spółka miała 110,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto w porównaniu z 146,1 mln zł zysku rok wcześniej.

Poniżej graficzne zestawienie rentowności i wskaźników operacyjnych:

W samym trzecim kwartale Bowim odnotował 9,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 34,9 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 767,7 mln zł wobec 669 mln zł rok wcześniej.

Spółka odniosła się do sytuacji na rynku stali na przestrzeni ostatnich kwartałów, wskazując na trwającą korektę cen, ograniczającą osiągane przez producentów i dystrybutorów marże.

"Od rozpoczęcia działań wojennych do końca pierwszego kwartału 2022 roku stal gwałtownie drożała w całej Unii Europejskiej, a dostępność materiałów u producentów była ograniczona. Huty wstrzymywały przyjmowanie nowych zamówień, ceny obowiązywały zazwyczaj przez kilka godzin, a terminy dostaw zaczęły rozciągać się na kolejne kwartały. W drugim kwartale 2022 roku sytuacja na rynku podaży stali zaczęła się normalizować. Zwiększyła się co prawda jej dostępność, ale jednocześnie rozpoczęła się, trwająca do dzisiaj korekta cen, ograniczając osiągane przez producentów i dystrybutorów marże" - podał Bowim w raporcie.

Poniżej grafika z dynamiką cen wyrobów stalowych: