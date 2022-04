Bowim zaliczył najlepszy rok w historii

Dystrybutor stali Bowim odnotował w 2021 roku 2,26 mld zł skonsolidowanych przychodów, 228,1 mln zł zysku operacyjnego i 153,3 mln zł zysku netto. Jak podała spółka w raporcie rocznym, wyniki są zgodne z prezentowanymi wcześniej szacunkami. W ocenie zarządu 2022 rok może przynieść spadek sprzedaży wyrażonej w tonach.

W 2021 roku nastąpił wzrost rentowności grupy Bowim: marża EBIT zwiększyła się z 2,3 proc. do 10,1 proc., czyli o prawie 340 proc.

W 2020 roku grupa miała 1,21 mld zł przychodów, 28,3 mln zł zysku operacyjnego i 17,5 mln zł zysku netto.

Wzrost przychodów netto ze sprzedaży związany jest głównie z dużym popytem na wyroby stalowe oraz dużą dynamiką cen.

Bowim informował wcześniej, że wzrost przychodów netto ze sprzedaży związany jest głównie z dużym popytem na wyroby stalowe oraz dużą dynamiką cen.

Dla porównania w 2020 roku grupa miała 1,21 mld zł przychodów, 28,3 mln zł zysku operacyjnego i 17,5 mln zł zysku netto.

„Rok 2021, pomimo początkowych obaw, był najlepszym rokiem w historii grupy Bowim, zarówno w ujęciu jednostkowym, jak i skonsolidowanym. Cały rok upłynął pod znakiem dobrej koniunktury i wysokich cen stali, które swój szczyt osiągnęły na przełomie drugiego i trzeciego kwartału, co przełożyło się na istotny wzrost rentowności grupy: marża EBIT wzrosła z 2,3 proc. do 10,1 proc., tj. o prawie 340 proc." - poinformował zarząd w liście do akcjonariuszy.

Na skutek gwałtowniejszego niż oczekiwano ożywienia popytu na stal w Bowimie pojawiły się problemy po stronie podaży, będące m.in. skutkiem wyłączenia w 2020 roku ponad 40 proc. mocy pieców odpowiadających za produkcję stali.

„Pomimo widocznych braków surowca i wzrostu cen, ale za to dzięki dużej elastyczności zakupowej i magazynowej, udało się nam zwiększyć sprzedaż w tonach o 6,6 proc.” – podano w komunikacie.

Czytaj: Giganci stalowi kończą swoją zależność od rosyjskiego węgla

Trudne wyzwania. Nadchodzi spadek sprzedaży stali

W ocenie zarządu 2022 rok może przynieść spadek sprzedaży wyrażonej w tonach.

"W bieżącym i nadchodzącym okresie nieustanną obawą jest dalszy rozwój globalnej sytuacji gospodarczej związanej z wojną na Ukrainie i jej konsekwencjami. Na skutek działań wojennych oraz nałożonych sankcji zostały ograniczone lub wstrzymane dostawy stali z kierunków wschodnich. Sytuacja ta wpływa jednocześnie na kolejne ograniczenie podaży surowca oraz przyczynia się do istotnego wzrostu cen" – ocenia zarząd.

Jak zaznacza, okres ten będzie stał pod znakiem działań mających na celu uruchomienie dostaw z alternatywnych kierunków, czego efekty firma już zaczyna obserwować.

„Rok 2022 jest i będzie kolejnym trudnym wyzwaniem. Liczymy się z możliwością spadku sprzedaży wyrażonej w tonach i z ciężką pracą, aby marże uzyskiwane ze sprzedaży odpowiednio wcześniej zakupionych towarów stanowiły odpowiednią rekompensatę" – zapowiada zarząd spółki.

Bowim jest jednym z głównych dystrybutorów stali na polskim rynku. Oferuje asortyment wyrobów ze stali węglowej, na który składają się zarówno produkty polskich producentów, jak i produkty z importu.