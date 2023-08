Branża alarmuje. Ceny energii w Polsce najwyższe w regionie

Ceny energii w Polsce pozostają najwyższe w regionie. Pod względem wsparcia wciąż czekamy na implementację unijnych rozwiązań – mówi Mirosław Motyka, prezes Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej.

Jeszcze przez długi czas hutnictwo będzie zmagać się ze skutkami spowolnienia gospodarczego, co z pewnością zagrozi płynności wielu firm.

W Niemczech rozważane jest zamrożenie cen energii elektrycznej na poziomie 60 euro/MWh. W Polsce ceny utrzymują się na poziomie 160 euro/MWh.

HIPH zwraca uwagę na możliwości obniżenia kosztów regulacyjnych, które nie wymagają negocjacji z Komisją Europejską ani nie wiążą się z istotnymi kosztami dla pozostałych odbiorców.

Jak wygląda aktualna sytuacja w hutnictwie?

- W ostatnich miesiącach gospodarka walczy z poważnym kryzysem, szczególnie dotykającym przemysł i budownictwo. Hutnictwo jako kluczowy element łańcucha dostaw jest tą sytuacją szczególnie dotknięte. Dane produkcyjne w sektorze hutniczym za ostatnie półrocze wykazują, niestety, wyraźne tendencje spadkowe, m.in. odnotowano bezprecedensowy spadek produkcji rok do roku na poziomie 20 proc.

Porównywalne spadki dotknęły zużycie jawne wyrobów gotowych. Prognozy również nie napawają optymizmem, tendencja ta w najbliższych miesiącach ma zostać utrzymana i cały rok zakończymy spadkami produkcji. Oznacza to, że jeszcze przez długi czas hutnictwo będzie zmagać się ze skutkami spowolnienia gospodarczego, co z pewnością zagrozi płynności wielu firm.

Jaki jest wpływ kosztów energii na tę sytuację?

- Rosnące koszty działalności, wśród których niezmiennie rośnie udział wydatków na zużycie materiałów i energii, powodują, że dla wielu przedsiębiorstw trwający rok jest szczególnie trudny. Ceny energii elektrycznej z dostawą na kolejne lata utrzymują się na poziomie 160 euro/MWh. Notowania te w porównaniu do okresu sprzed kryzysu energetycznego są nawet czterokrotnie wyższe.

Pomimo analogicznych tendencji w innych krajach europejskich, w tym w Niemczech, ceny energii w Polsce pozostają najwyższe w regionie.

Nic nie wskazuje na to, aby obecna sytuacja miała się poprawić, a ceny - powrócić do niższych poziomów. Ponadto na koszty energii składa się szereg dodatkowych opłat ponoszonych przez przedsiębiorstwa.

Jakie są w tej sytuacji możliwe rozwiązania?

- W Niemczech toczy się ożywiona dyskusja, w ramach której rozważane jest zamrożenie cen energii elektrycznej na poziomie 60 euro/MWh. Z punktu widzenia niemieckiego przemysłu takie rozwiązania gwarantuje bezpieczne warunki do inwestycji na przyszłość i chroni międzynarodową konkurencyjność.

Ponadto Niemcy są przykładem kraju, w którym niezwłocznie wdrażane są wszelkie dozwolone przez Unię Europejską mechanizmy wsparcia, a pomoc finansowa niejednokrotnie przewyższa wartości dostępne dla polskich hut.

Polski przemysł wciąż czeka na unijne programy wsparcia, z których inni dawno korzystają

W Polsce czekamy wciąż na decyzję Komisji Europejskiej dotyczącą programu wsparcia przemysłu energochłonnego w zakresie tymczasowych kryzysowych środków pomocy państwa przyjętego w marcu przez Radę Ministrów. Jesteśmy wdzięczni Ministerstwu Rozwoju za wprowadzenie tego programu i liczymy na jak najszybszą wypłatę środków.

Jednocześnie zwracamy uwagę na brak dyskusji o długofalowych działaniach. Po jesiennych wyborach będzie to jedno z najpilniejszych zadań dla nowego rządu. Obniżenie cen energii elektrycznej w Polsce będzie możliwe jedynie poprzez trwałą zmianę krajowego miksu energetycznego i zastąpieniu paliw kopalnych źródłami bezemisyjnymi, takimi jak OZE czy atom. Oprócz kosztów inwestycji w moce wytwórcze należy się także zastanowić, jak sfinansować niezbędne inwestycje w sieci przesyłowe, usługi elastyczności czy też magazynowania.

Od czego, pana zdaniem, rząd powinien zacząć?

- Hutnicza Izba Przemysłowo-Handlowa od miesięcy zwraca uwagę na możliwości obniżenia kosztów regulacyjnych, które nie wymagają negocjacji z Komisją Europejską ani nie wiążą się z istotnymi kosztami dla pozostałych odbiorców.

Pierwsza kwestia to obszar zielonych certyfikatów. W tym zakresie cieszymy się z kierunkowej decyzji rządu obniżającej poziom tzw. obowiązku umorzenia zielonych certyfikatów na rok 2024 do poziomu 5 proc. Naszym zdaniem w sytuacji wysokich cen energii nie będzie to miało negatywnego wpływu na wytwórców korzystających z tego systemu, tj. takich, których rozpoczęli produkcję przed rokiem 2016.

Zróżnicowana wysokość ulg dla przedsiębiorstw energochłonnych prowadzi do dyskryminacji

Druga kwestia dotyczy ulg dla przedsiębiorstw energochłonnych przewidzianych w ramach systemów wsparcia OZE. Czeka nas pilna implementacja do krajowego porządku prawnego zmienionych w styczniu 2022 r. unijnych wytycznych w sprawie pomocy państwa na ochronę klimatu i środowiska oraz cele związane z energią z 2022 r. (tzw. wytyczne CEEAG). W związku z tą zmianą następuje konieczność modyfikacji w istniejących programach pomocy na ochronę środowiska i cele związane z energią do końca grudnia 2023 r.

Wielokrotnie sygnalizowaliśmy, aby przy okazji tej nowelizacji rozwiązać także inny problem – zróżnicowania wysokości ulgi. Rozwiązanie to wprowadzone w roku 2012 prowadzi do dyskryminacji niektórych hut i powinno być jak najszybciej usunięte. Ponadto stopniowanie poziomów ulg nie było ani nie jest wymagane w ramach unijnych wytycznych. Proponujemy, aby poziom ulgi został ujednolicony i ustalony na poziomie maksymalnie dozwolonym przez Komisję Europejską.

Zwracamy również uwagę, że brak implementacji do krajowego porządku prawnego zmienionych wytycznych może grozić uznaniem pomocy przyznanej począwszy od 2024 r. za niedozwoloną. Ryzyko to dotyczy nie tylko hutnictwa, ale ponad 400 przedsiębiorstw, zużywających rocznie co najmniej 30 TWh energii elektrycznej.

Wszystko to sprawia, że zasadne staje się pytanie o przyszłość funkcjonowania w Polsce przemysłu energochłonnego, w tym hutnictwa.