Branża obróbki metali nie rezygnuje z inwestycji w park maszyn i urządzeń

Co trzecia firma z branży obróbki metali planuje zwiększyć nakłady na odnowienia parku maszyn i urządzeń, a co druga utrzymać je na dotychczasowym poziomie. Przedsiębiorcy z branży nie rezygnuje z inwestycji, mimo coraz trudniejszej sytuacji odbiorców metali.

Co czwarty przedsiębiorca planuje zwiększenie inwestycji w automatyzację, a dwie trzecie twierdzi, że utrzyma je na porównywalnym poziomie.

Ponad połowa firm z branży obróbki metali stawia na finansowanie zewnętrzne połączone ze środkami własnymi, a 14,4 proc. korzysta tylko ze środków zewnętrznych.

Producenci obrabiający metale mają obecnie niższą zdolność do konkurowania, na co miały zmiany w obszarze sprzedaży krajowej oraz działalności eksportowej.

Według badania Index MiU przeprowadzonego przez Siemens Financial Services w Polsce jedna trzecia (34 proc.) przedstawicieli firm z branży obróbki metali planuje zwiększyć nakłady na odnowienia parku maszyn i urządzeń w nadchodzących miesiącach. Ponad połowa (55 proc.) chce utrzymać je na tym samym poziomie, a 6 proc. uważa, że w najbliższym czasie zmniejszy wydatki na ten cel.

Podobnie badani oceniają automatyzację procesów produkcji. W tym przypadku co czwarty (27 proc.) przedsiębiorca planuje zwiększenie inwestycji w tym obszarze, a 63 proc. twierdzi, że utrzyma je na porównywalnym poziomie. Jedynie 3 proc. badanych przewiduje spadek wydatków.

- Jak wynika z naszego badania ponad połowa (54,5 proc.) firm z branży obróbki metali inwestując w MiU stawia na finansowanie zewnętrzne połączone ze środkami własnymi, a 14,4 proc. korzysta tylko ze środków pozyskanych od wyspecjalizowanych do tego podmiotów. Oznacza to, że łącznie niemal 70 proc. firm z branży odnawiając posiadany park maszyn i urządzeń, angażuje środki zewnętrzne - mówi Katarzyna Kaczmarek, szefowa Siemens Financial Services w Polsce.

Finansowanie inwestycji będzie jednym z wyzwań w utrzymaniu konkurencyjności

Niemal co czwarty przedsiębiorca (24 proc.) uważa, że zdobycie finansowania na inwestycje będzie jednym z wyzwań w utrzymaniu konkurencyjności. To jedno z pięciu najczęściej podkreślanych w tym zakresie wyzwań. Na drugim miejscu, zaraz po brakach kadrowych (31 proc.) znalazła się właśnie modernizacja maszyn i urządzeń.

- Warto w tym miejscu podkreślić, że finansowanie zewnętrzne ułatwia inwestowanie w modernizację oraz rozwój MiU. Wykorzystywanie wsparcia doświadczonych partnerów biznesowych jest zapewne jednym z czynników, który sprawia, że mimo wymagającej sytuacji makroekonomicznej przedsiębiorcy z branży obróbki metali planują inwestować w nowe technologie - mówi Katarzyna Kaczmarek.

Według badania większość inwestujących (62,5 proc.) będzie nabywała wyłącznie nowe maszyny, ale niemal jedna trzecia badanych (32,5 proc.) ma zamiar inwestować zarówno w nowy, jak i używany sprzęt. Zaledwie 2,5 proc. wybierze wyłącznie używane maszyny.

Niższa zdolność do konkurowania to wynik zmian na rynku

Aktualny odczyt sub-indeksu dla branży obróbki metali wynosi 46,40 pkt. To spadek o 6,53 pkt w porównaniu do poprzedniego pomiaru przeprowadzonego we wrześniu 2021 roku. Oznacza to, że producenci obrabiający metale mają obecnie niższą zdolność do podejmowania rynkowej rywalizacji. Największy wpływ na spadek kondycji do konkurowania przedsiębiorstw z tej branży miały zmiany w obszarze sprzedaży krajowej oraz działalności eksportowej.

- Niższy potencjał do konkurowania firm z branży obróbki metali ma związek z coraz bardziej wymagającą sytuacją na powiązanych z nią rynkach, takich jak motoryzacyjny czy budowlany. Wyniki naszego badania pokazują, że przedsiębiorcy z ostrożnością oceniają to, jak będą wyglądały nadchodzące miesiące. Aż 24 proc. respondentów z tej branży uważa, że w najbliższym czasie należy spodziewać się spadku sprzedaży krajowej, a 16 proc. jest zdania, że zmniejszy się również eksport. W kontekście takich prognoz, plany przedsiębiorców dotyczące inwestycji w MiU pokazują, że wielu z nich rozumie jak istotne jest obecnie budowanie zdolności do konkurowania poprzez odpowiednie wykorzystanie technologii oraz źródeł ich finansowania - mówi Łukasz Puławski, Head of Industry Sales w Siemens Financial Services w Polsce.

Więcej firm uznało, że jesteśmy bardziej konkurencyjni niż zachodnie firmy

Niemal równo rozłożyły się głosy przedsiębiorców oceniających zdolność konkurencyjną polskich firm w odniesieniu do zagranicznej konkurencji. Największy odsetek badanych (27 proc.) uważa, że nasze firmy niczym nie odbiegają od zagranicznych, dysponują takimi samymi parkami maszyn i urządzeń. Zaledwie o jeden punkt procentowy mniej jest tych, którzy uważają, że w jednych dziedzinach jesteśmy lepsi, a w innych gorsi od zagranicznej konkurencji. Niemal co czwarty badany (24 proc.) uważa, że dzięki lepszemu, bardziej nowoczesnemu parkowi maszynowemu nasze firmy są bardziej konkurencyjne. W tym wypadku mamy poprawę nastrojów – w tym badaniu więcej firm niż rok wcześniej uznało, że jesteśmy bardziej konkurencyjni niż zachodnie firmy.

Badanie z przedstawicielami 100 małych i średnich firm zrealizował Instytut Badań i Rozwiązań B2B Keralla Research we wrześniu 2022 r. Ich wyniki ogłoszono dopiero kilka dni temu. Uczestnikami badania byli przedsiębiorcy z branży obróbki metali z całej Polski, posiadający własny park maszyn i urządzań (MiU). Wykorzystano metodę ilościową, technikę standaryzowanych wywiadów telefonicznych (CATI).