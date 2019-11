Branża ocenia: Rynek stali nierdzewnych jest stabilny, z perspektywą spowolnienia

W ostatnich dziecięciu latach polska gospodarka podwoiła roczne zużycie stali nierdzewnych, wykorzystywanych m.in. w motoryzacji, budownictwie i przemyśle AGD. Obecna sytuacja tego sektora jest stabilna, z perspektywą spowolnienia tempa wzrostu - oceniają przedstawiciele branży.

Wśród parametrów wpływających na konkurencyjność firm tego sektora jego przedstawiciele wymieniają m.in. koszty związane z emisją CO2 (u producentów), rosnące koszty energii elektrycznej (u producentów i przetwórców), a także obciążenia finansowe pracodawców, związane m.in. z wdrożeniem ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych oraz ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia. Branża musi też zabezpieczyć środki na inwestycje, przede wszystkim w automatyzację produkcji.Organizatorem XII Forum Stali Nierdzewnych jest branżowe wydawnictwo Focus Nierdzewne. W dorocznym spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele środowiska akademickiego, eksperci z europejskich hut, sektora dystrybucji, firm przetwarzających lub wykorzystujących w produkcji stal nierdzewną, a także dostawcy usług i technologii dla tej branży. Debacie przysługiwali się studenci Politechniki Śląskiej, zaproszeni przez organizatora.- Forum to okazja do wymiany doświadczeń i czerpania wiedzy o nowościach w branży. Adresowane jest zarówno do producentów, dystrybutorów, jak i do przetwórców oraz użytkowników tego materiału z wielu gałęzi przemysłowych w Polsce. Jest to jedyne tego typu sympozjum w Polsce, o wysoce zaawansowanym poziomie merytorycznym wykładów - podała organizatorka Forum Marlena Knapik-Ochab.