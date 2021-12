Branża spawalnicza się zmienia

Jeżeli chodzi o wartość polskiego rynku spawalniczego, to niestety nie ma precyzyjnych danych. - Są to raczej „szacunki szeptane”. Wartość tego rynku szacuje się na około 200 mln zł. Natomiast może to być znacznie zaniżona wartość - choćby z uwagi na coraz większą liczbę urządzeń sprowadzanych z Azji - wskazuje w rozmowie z WNP.PL Jakub Zygmunt, dyrektor zarządzający Kemppi Polska. Zauważalna jest automatyzacja i robotyzacja procesów spawalniczych. - Od naszych klientów słyszymy, że muszą się automatyzować także dlatego, że na rynku brakuje spawaczy - zaznacza Mariusz Misztalski, właściciel firmy Robopartner.

Zawirowania z dostawą komponentów

Lepiej sprzedają się teraz maszyny spawalnicze do lżejszej produkcji

Pandemia wywołała zmiany

- Od naszych klientów słyszymy, że muszą się automatyzować także dlatego, że na rynku brakuje spawaczy - zaznacza Mariusz Misztalski. - Inwestycje u naszych klientów są realizowane, a problemem pozostaje brak dostępu do spawaczy. To napędza automatyzację i robotyzację w spawaniu. Jeżeli chodzi o automatyzację i robotyzację, to trudno nam „przerobić” zlecenia. Akurat branża automotive ma teraz problemy, w niej inwestycje są wstrzymywane. Są one jednak realizowane m.in. w szeroko rozumianym przemyśle metalowym, także w przypadku producentów części do maszyn rolniczych czy w segmencie producentów przyczep samochodowych. Generalnie od kilku lat nie możemy narzekać na brak pracy; rozwijamy się i odnotowujemy wzrosty.W czasie pandemii w wielu miejscach świata zastanowiono się nad potrzebą zwiększenia automatyzacji. Stawiając na automatyzację i robotyzację, można być spokojniejszym w kwestii ciągłości pracy i nie obawiać się ewentualnych przestojów, choćby tych związanych z absencjami pracowników czy ich przebywaniem na kwarantannie.A obawy na rynku spawalniczym?- Na pewno jest obawa dotycząca dostępności materiałów spawalniczych, głównie drutów spawalniczych, a także obawa co do elektroniki i osprzętu. Wszystko stale drożeje, a do tego dochodzi brak pewności dostaw... - precyzuje Mariusz Misztalski.W branży spawalniczej wskazuje się na to, że w Polsce od dłuższego czasu jest sporo oczekiwań w sprawie inwestycji w energetyce, w tym także planów budowy elektrowni atomowej. Tyle że cały czas brakuje konkretnych decyzji... Trzeba też pamiętać, że bardzo szybko rosną koszty surowców, energii oraz koszty pracy - i będą rosły dalej. A to również tłumi inwestycje.- Sporych problemów przysparza także sytuacja z niedoborem komponentów elektronicznych. Najwięcej złych informacji w tej mierze płynie z branży automotive, która jest też jednym z motorów napędowych dla spawalnictwa - zaznacza Jakub Zygmunt. - Uderza to także w producentów spawarek, gdyż bez półprzewodników te nowoczesne urządzenia nie są w stanie działać. Akurat my jako Kemppi znajdujemy się w dobrej sytuacji, ponieważ nie mamy większych problemów z ich pozyskiwaniem.Jakub Zygmunt dopowiada jednak, że nie brak głosów z rynku, iż aktualnie na niektóre z zamówionych u konkurencji urządzeń trzeba czekać nawet miesiącami.- Oczywiście to też utrudnia sprzedaż, bo ciężko przewidzieć w obecnych realiach terminy dostaw. Na szczęście u nas nie ma problemów z dostępnością i produkcja odbywa się praktycznie na bieżąco - potwierdza Jakub Zygmunt.Akcentuje przy tym, że w Europie są gospodarki, jak Niemcy, kraje skandynawskie czy kraje Beneluksu, gdzie dobrze sobie poradzono - pomimo pandemii. A firmy spawalnicze na tych rynkach odnotowały w roku 2020 większą sprzedaż niż w roku 2019.- Akurat my mieliśmy w roku 2020 wyniki poniżej tych z roku 2019, ale trochę już nadrobiliśmy... - mówi Jakub Zygmunt. - Jeżeli chodzi o wartość polskiego rynku spawalniczego, to - niestety - nie ma precyzyjnych danych. Są to raczej „szacunki szeptane”. Wartość tego rynku szacuje się na około 200 mln zł. Może to być jednak znacznie zaniżona wartość, choćby z uwagi na coraz większą liczbę urządzeń sprowadzanych z Azji. Nie tylko bezpośrednio z Chin, ale również z rynków pośrednich.Jakub Zygmunt dodaje, że mamy do czynienia z zalewem tych maszyn, ale trudno oszacować, czy to obecnie 5 procent czy może już 10 procent rynku. Tak czy inaczej: ten segment zdecydowanie rośnie.- Stanowi już znaczącą część, a przed laty był to zaledwie margines... Sam rynek polski - w przypadku maszyn profesjonalnego zastosowania - nie wykazuje raczej wzrostu. Wręcz przeciwnie, ostatnio jest w tej mierze raczej tendencja spadkowa - dodaje Jakub Zygmunt.Jakie są perspektywy dla branży spawalniczej? Pewnie redystrybucja środków w przypadku gospodarki niemieckiej czy gospodarek skandynawskich była bardziej przemyślana i nastąpiło tam większe pobudzenie w inwestycjach infrastrukturalnych, w przypadku których potrzebne są ciężkie konstrukcje spawane.- W Polsce w latach 2020-2021 mamy niewiele dużych inwestycji, gdzie realizowano by zakupy kilkunastu czy kilkudziesięciu maszyn spawalniczych. To także pokazuje, że firmy ostrożnie podchodzą do inwestowania w nowe urządzenia spawalnicze - zaznacza Jakub Zygmunt. - Aktualnie dynamikę wzrostową widać w przypadku małych i średnich firm. Pamiętajmy, że przed pandemią typowo produkcyjne, mocne maszyny wiodły prym i przekładały się na rozwój rynku - przypomina Jakub Zygmunt.I ocenia, że obecnie lepiej sprzedają się maszyny spawalnicze przeznaczone do lżejszej produkcji, które nabywają wspomniane wcześniej małe i średnie przedsiębiorstwa - to także widoczna zmiana na rynku wywołana pandemią.Zawirowań na rynku jest więcej. Dobrym przykładem są gwałtownie rosnące ceny stali czy aluminium, co przekłada się na znacznie zwiększone koszty związane z zakupem materiałów potrzebnych do produkcji konstrukcji spawanych.- My jako Kemppi także w sierpniu tego roku podnieśliśmy ceny. Powodem były stale drożejące surowce i komponenty elektroniczne potrzebne do produkcji - mówi Jakub Zygmunt. - Dodatkowo, zmagamy się z bardzo wysokimi kosztami logistyki i frachtu. Ten wzrost cen to także pochodna wzrostu kosztów produkcji, w tym wysokich cen energii.Jakub Zygmunt podkreśla, że rekordowo wysoka inflacja spowodowała, że koszty życia w Polsce w ostatnim czasie mocno wzrosły, dlatego klienci - widząc, że wszystko drożeje - raczej ze zrozumieniem podchodzą do podwyżek cen maszyn i urządzeń spawalniczych.- W branży spawalniczej z niepokojem spogląda się teraz w przyszłość. Lockdowny w Holandii czy w Austrii nie napawają optymizmem. Niestety, po raz kolejny wzmaga się niepewność - dzieli się obserwacją.Generalnie jednak potrzeba zwiększania mocy produkcyjnej, ograniczania przestojów oraz poprawa jakości i wydajności jest obecnie przedmiotem zainteresowań coraz większej liczby przedsiębiorstw.- Jest w tym sens, zwłaszcza, gdy dotyczy to procesu spawania, który jest szczególnie podatny na robotyzację - wskazuje Mariusz Misztalski.Automatyzacja, robotyzacja, a ostatnio cyfryzacja produkcji, znacząco wpływają na postęp technologiczny także w spawalnictwie. Jednym z obszarów, gdzie technologiczny postęp jest widoczny i silnie wpływa na jakość produkcji, jest monitorowanie na bieżąco procesów spawalniczych i bieżąca kontrola „online” jakości procesu.- Już od lat stosowane są na skalę produkcyjną systemy do monitorowania procesów zgrzewania rezystancyjnego, zwłaszcza w produkcji samochodowej czy kolejnictwie - wyjaśnia w rozmowie z portalem WNP.PL Adam Pietras, dyrektor Łukasiewicz-Instytut Spawalnictwa. - Systemy monitorowania procesów spawania łukowego są bardziej skomplikowane, bardzo wiele parametrów musi taki system uwzględniać, to jednak zagadnienia ciekawe dla naukowców i coraz powszechniej podejmowane przez praktyków technologów. Monitorowanie i kontrola jakości „online” szczególnego znaczenia nabiera podczas zrobotyzowanego lub automatycznego prowadzenia prac spawalniczych.Wskazuje zarazem, że w tych miejscach, gdzie wysoka jakość i powtarzalność produkcji skłania do odstąpienia od spawania ręcznego, zagadnienie kontroli jakości procesu musi być jakoś rozwiązane.Masowość produkcji wymaga zatem zastosowania szybkich i bezbłędnych systemów kontroli i śledzenia jakości produkcji, a także rozwijania nowych metod badawczych. Do takich należy np. system ultradźwiękowych, bezdotykowych badań jakości spoiny czy też kontrola jakości zgrzein z wykorzystaniem termografii aktywnej.- W opracowaniu nowych rozwiązań chętnie bierzemy udział i służymy pomocą przy wyborze i wdrażaniu systemu w konkretnych liniach produkcyjnych - mówi dyrektor Pietras.Na pewno pandemia wymusza zmiany w globalnej gospodarce. Na pewno pandemia wymusza zmiany w globalnej gospodarce. Nastąpiło większe wykorzystanie pracy zdalnej i systemów łączności online, co z kolei będzie się przekładać na przyrost automatyzacji i robotyzacji produkcji, w tym prac spawalniczych. Z kolei taki kierunek zmian produkcji wpłynie na wektor rozwoju urządzeń spawalniczych oraz powszechniejsze stosowanie systemów pozwalających na zdalne nadzorowanie produkcji.