Branżę spawalniczą martwi inwestycyjny zastój

- Niepokoi to, że na horyzoncie nie widać jakichś większych inwestycji - wskazywał Jakub Zygmunt, dyrektor zarządzający Kemppi, podczas wywiadu w trakcie ExpoWELDING.

Procesy spawalnicze są niezwykle istotne w wielu różnych dziedzinach przemysłu. Rynek spawalniczy ma jednak bardzo nieregularny charakter - liczba zamówień jest bardzo różna.

- Spawalnictwo jest obecne "wszędzie" - i będzie jeszcze długo. To dobra informacja dla nas wszystkich - mówił Jakub Zygmunt. - Szczególnie dla tych, którzy sprzęt do spawania dostarczają. Warunki zewnętrzne mamy dzisiaj jednakże takie, a nie inne... Sytuacja jest bardzo dynamiczna, nie możemy mówić o stabilizacji.

Jednocześnie podkreślił niedostatek dużych inwestycji, szczególnie w energetyce.

- Tutaj widzimy potencjał - mówił Jakub Zygmunt. - Jednak radzimy sobie. Kemppi na pewno pomogła dostępność naszych produktów. Mimo niekorzystnych czynników zewnętrznych zwiększyliśmy udział w rynku - wskazuje.

Zobacz cały wywiad z Jakubem Zygmuntem, dyrektorem zarządzającym Kemppi.

- Sytuacja w energetyce nas niepokoi - przyznał Jakub Zygmunt. - Mamy świadomość, że powinno tam się dużo dziać... Czynnikiem, który stymuluje nasz biznes i pozwala nam rosnąć, są jednak małe i średnie przedsiębiorstwa, które radzą sobie całkiem dobrze, choć oczywiście spowolnienie widać - mówię tutaj o budownictwie infrastrukturalnym.

I zwrócił uwagę na jeden z powodów, który ma znaczny wpływ na wyhamowanie inwestycji.

- Na pewno brakuje nam unijnych pieniędzy. To też dosyć istotny czynnik, który przekłada się na to, że inwestycji jest mniej - mówił nasz rozmówca. - Hamuje to też trochę część eksportową, głównie chodzi o rynek niemiecki. Dodam jeszcze, że w obszarze konstrukcji stalowych również brakuje dużych inwestycji.

W rozmowie Jakub Zygmunt akcentował również na deficyt spawaczy na polskim rynku oraz na to, że coraz większym zainteresowaniem na rynku cieszą się coboty - czyli roboty przystosowane do współpracy z człowiekiem. Producenci cobotów dostrzegli, że branża spawalnicza ma tu znaczny potencjał.