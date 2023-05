Brazylia chce przyciągnąć inwestorów do swoich złóż litu

Brazylia, będąca również domem dla jednych z największych światowych kopalni rudy żelaza, ma teraz ambicje przyciągnąć inwestorów do swoich złóż litu. Czyli surowca niezbędnego do produkcji akumulatorów stosowanych w pojazdach elektrycznych.

Dzięki swoim znacznym zasobom tego surowca, Brazylia staje się atrakcyjnym miejscem dla firm poszukujących dostaw litu, aby zaspokoić rosnące zapotrzebowanie na zrównoważone rozwiązania w sektorze transportu.

We wtorek urzędnicy z Ministerstwa Górnictwa i Energii stanowego i krajowego odbędą rozmowy z akcjonariuszami, bankierami i handlowcami w trakcie spotkań na giełdzie Nasdaq w Nowym Jorku.

Celem jest przedstawienie potencjalnych inwestycji w sektorze górniczym i energetycznym, przyciągnięcie inwestorów i rozwinięcie współpracy w sektorze górnictwa, energii oraz elektromobilności. Oprócz tego, w programie jest również spotkanie z kierownictwem producenta pojazdów elektrycznych BYD.

W obliczu zmieniającego się krajobrazu wydobycia i produkcji litu, Brazylia podejmuje wysiłki mające na celu promowanie projektów sektora prywatnego. W tym samym czasie, Chile, inne państwo południowoamerykańskie, przekształca swój model wydobycia litu i dąży do uzyskania większościowego udziału w nowych kontraktach.

Rządy i firmy na całym świecie również rywalizują, aby zbudować regionalne łańcuchy dostaw baterii i tym samym sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na pojazdy elektryczne.

- Chcemy eksportować przetworzony lit, gotowy do użycia w bateriach - powiedział gubernator Romeu Zema. Dodał także, że państwo planuje zbudować centrum przemysłowe zwiększając tym wartość jego zasobów mineralnych.

Jak wynika z danych US Geological Survey, w zeszłym roku Brazylia była piątym co do wielkości producentem litu.