Browary coraz bardziej doceniają aluminium. Również te rzemieślnicze

Rośnie sprzedaż piwa w puszce. Polscy konsumenci zwracają się w stronę opakowań aluminiowych, ciesząc się coraz bogatszą ofertą piwowarów. W końcu już nie tylko koncerny, ale też browary rzemieślnicze rozlewają swoje piwa do dużo lżejszego od szkła aluminium.

Przyszłość należy do aluminium

Aluminium to materiał permanentny, który – bez utraty jakości – może być poddawany recyklingowi w nieskończoność i – co ważne – może być używany także do produkcji nowych puszek. Jak wylicza Fundacja na rzecz Odzysku Opakowań Aluminiowych RECAL, do ponownego przetworzenia trafia w Polsce ponad 80 proc. puszek. Więcej niż wynosi średnia europejska – około 75 proc. Blisko 3/4 dotychczas wyprodukowanego aluminium nadal jest wykorzystywane. Proces produkcji aluminium wymaga sporych nakładów energetycznych – około 20 kWh na każdy 1 kg materiału wytwarzanego z rudy aluminium. W procesie recyklingu do przerobu potrzeba zaledwie 5 proc. energii wykorzystywanej w produkcji pierwotnej.- Konsumenci, których świadomość proekologiczna stale rośnie, zauważają to. I jest to kolejny argument, dla którego sięgają po puszkę. W sklepach coraz bardziej widoczna jest też różnorodność piw w puszkach, bardzo kolorowych i atrakcyjnych wizualnie, co na pewno ma też duże znaczenie z marketingowego punktu widzenia - przekonuje Artur Łobocki, członek zarządu Fundacji RECAL.Zbudowane z cienkiej warstwy aluminium puszki są opakowaniem lżejszym niż butelka – ważą średnio 15-16 gramów. Co więcej, zawartość puszki można szybciej schłodzić lub podgrzać. Aluminium zapewnia także 100-procentową ochronę przed wpływem czynników zewnętrznych – promieniami UV, ale też przenikaniem zapachu i smaku. To ważne szczególnie przy mocno chmielonych stylach, charakterystycznych dla browarów rzemieślniczych.Dodatkowo – jak wskazuje Fundacja RECAL – brak kontaktu zawartości opakowania z powietrzem podczas rozlewu piwa spowalnia procesy starzenia się. Dzięki temu nie może być mowy o pogorszeniu smaku.- Smak piwa może się też zmieniać, gdy dochodzi do kontaktu ze światłem. W przypadku puszek tego nie ma. Konsument otrzymuje dokładnie to, co uwarzył dla niego piwowar - dodaje Artur Łobocki.W Polsce dużo piwa spożywa się w opcji "na wynos" – puszkę lub butelkę kupujemy w sklepie, a zawartość wypijamy w domu, a latem także na działce czy w przydomowym ogrodzie.- Lżejsze puszki są wygodniejsze i bardziej bezpieczne – nie ma ryzyka, że się stłuką. Jest to też opakowanie bezzwrotne, które łatwo zgnieść i wrzucić do odpowiedniego pojemnika. Idealnym opakowaniem są butelki zwrotne, które służą browarom średnio przez dwa lata i są ponownie napełniane nawet kilkanaście razy, niestety w dużej liczbie do nas nie wracają. Mówimy o milionach butelek, które każdego roku wyrzucane są do śmieci - zauważa Marek Skrętny.Zalety puszek dostrzegają nie tylko konsumenci, ale też producenci piw. Puszki są wygodniejsze w dystrybucji i przechowywaniu. Standardowa paleta może ich pomieścić nawet dwukrotnie więcej niż butelek, co znacznie ułatwia logistykę. Zawartość – podobnie jak w butelkach – wypełnia aż 90 proc. objętości opakowania. W praktyce oznacza to efektywnie wykorzystaną przestrzeń nie tylko w magazynie, ale też w transporcie.W piwowarstwie dominującym rozmiarem jest puszka o pojemności 0,5 l. Rzadziej wykorzystuje się pojemności 0,33 l, 0,44 l, 0,55 l czy 1 pinty, czyli 0,568 l.Puszka jest atrakcyjna dla producentów także z marketingowego punktu widzenia. Można ją zadrukować w całości, nie trzeba też stosować żadnych etykiet, a w tym w szczególności szkodliwych dla środowiska etykiet termokurczliwych. Puszki przyjeżdżają do browarów już z gotowym nadrukiem. Wystarczy tylko nanieść datę przydatności do spożycia i je zamknąć.Od lat piwo do puszek rozlewają browary rzemieślnicze m.in. w Stanach Zjednoczonych, Skandynawii czy krajach Europy Zachodniej. Do Polski ten trend dotarł z dużym opóźnieniem.- Jedną z przeszkód w jego rozwoju był brak dostępu do linii rozlewniczych. Browarów kraftowych często nie stać na tak dużą inwestycję. Nie zawsze idealnym rozwiązaniem jest też transportowanie cysternami własnych piw do browarów, które takowe linie do puszkowania posiadają. Problem rozwiązały mobilne linie rozlewnicze, a także mniejsze, instalowane w browarach - zwraca uwagę Marek Skrętny.Dostawca systemu rozlewniczego mobilnepuszkowanie.pl w ubiegłym roku odnotował ponad 300-procentowe wzrosty. A jeden z jego klientów sprzedał całą partię ponad 30 tys. puszek z piwem kraftowym jeszcze przed zakończeniem rozlewu.- Puszka będzie zyskiwała na znaczeniu w piwowarstwie – jestem o tym bardziej niż przekonany. Inwestycja w linię rozlewniczą to efekt wielu analiz i długofalowego myślenia. Browary zrozumiały, że nowoczesne kanały dystrybucji wymagają opakowań, które są łatwiejsze w transporcie i szybsze do schłodzenia – aluminium jest doskonałym przewodnikiem ciepła-– zapewnia Jacek Wodzisławski.Popularność piwa w Polsce od lat utrzymuje się na wysokim poziomie. Polacy są w światowej czołówce, gdy mowa o kwotach przeznaczanych na jego zakup. Jak wynika z najnowszego raportu World Beer Index, więcej od warszawiaków wydają tylko berlińczycy. W ubiegłym roku mieszkaniec polskiej stolicy wydał na piwo średnio 1737 dolarów.