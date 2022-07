Brytyjczycy inwestują w czeską hutę. Liberty Ostrava w pięć lat zmniejszy emisje o ponad 80 procent

Liberty postawi w Ostrawie dwa piece elektryczne, rozpoczynając zmianę technologii i odchodzenie w tym zakładzie od produkcji stali opartej na rudzie żelaza i koksie.

Liberty podpisała umowę z Danieli na dwa 200-tonowe, hybrydowe elektryczne piece łukowe dla huty w Ostrawie.

Piece będą miały dużą elastyczność w doborze wsadu, począwszy od dużych ilości gorącego metalu i bezpośrednio zredukowanego żelaza (DRI/HBI), aż do 100 proc. złomu w drugiej fazie projektu.

Liberty zainwestuje w Ostrawie 8,6 miliarda koron (350 milionów euro).

8 lipca Liberty podpisało kontrakt z Danieli, wiodącym światowym producentem urządzeń i maszyn, na dostawę dwóch najnowocześniejszych hybrydowych elektrycznych pieców łukowych w czeskiej hucie w Ostrawie z grupy Liberty, do której należy także spółka Liberty Częstochowa. Inwestycja o wartości 8,6 miliarda koron (350 milionów euro), która będzie największą w hucie obecnej generacji, jest ogromnym krokiem naprzód w planie Liberty Ostrawa, który zakłada osiągnięcie neutralności węglowej do 2030 roku (CN30).

- Jest to największa inwestycja w Ostrawie od pokolenia i początek poważnej transformacji w całej Europie, kiedy to odchodzimy od starszych, zanieczyszczających środowisko metod produkcji na rzecz najnowszych technologii produkcji o niższej zawartości węgla. Dzięki temu staniemy się nie tylko czystszym i bardziej zrównoważonym producentem, ale także bardziej elastycznym i dynamicznym graczem na rynku – powiedział Sanjeev Gupta, prezes wykonawczy Liberty Steel Group.

Nowe, hybrydowe piece

Nowe piece, pierwsze tego typu w Europie, będą miały łączną moc 3,5 mln ton rocznie i zmniejszą całkowitą emisję CO2 ostrawskiej huty o ponad 80 proc. do 2027 roku. W dwóch 200-tonowych piecach zastosowano innowacyjną i opatentowaną technologię Danieli QONE power electronics do kontroli prądu i napięcia łuku w celu bardziej efektywnego i stabilnego dostarczania energii. Pozwoli to piecom na większą elastyczność w doborze wsadu, począwszy od dużych ilości gorącego metalu i bezpośrednio zredukowanego żelaza (DRI/HBI), aż do 100 proc. złomu w drugiej fazie projektu.

W ten sposób zakład zmniejszy swoją zależność od importowanego węgla i rudy żelaza oraz zapewni jeszcze większą elastyczność produkcji. Oczekuje się, że nowe piece zostaną uruchomione w 2025 roku, a w 2027 roku będą w stanie wytapiać 100 proc. złomu po planowanej instalacji linii elektrycznej 400kV w ostrawskiej hucie.

Czytaj także: Hutnictwo boi się przerw w dostawach gazu i szykuje się na najgorsze

-Dwa nowe 200-tonowe hybrydowe elektryczne piece łukowe, znane jako Danieli Digi Melter (DDM), będą zawierały najnowsze rozwiązania konstrukcyjne i pakiety technologiczne w dziedzinie topienia w elektrycznym piecu łukowym, aby zapewnić najniższe emisje CO2 i NOx, a jednocześnie zapewnić znaczną poprawę kosztów konwersji stali płynnej, zwiększając tym samym konkurencyjność zakładu Liberty Ostrava. Poprawa bezpieczeństwa zostanie również osiągnięta dzięki pakietowi pakietów technologicznych, które automatyzują zadania, tradycyjnie wykonywane do tej pory ręcznie, odsuwając tym samym operatorów od niebezpiecznego kontaktu z ciekłą stalą. Nowe piece hybrydowe będą bardziej wydajne, będą produkować stal wysokiej jakości po niższych kosztach, przy znacznie niższych emisjach - Powiedział Giacomo Mareschi Danieli, dyrektor generalny Danieli.

10 mln ton zielonej stali za 5 lat

Liberty rozpoczęło również proces przetargowy na podobne hybrydowe elektryczne piece łukowe dla siostrzanego zakładu Liberty Galati w Rumunii, ponieważ on również przechodzi na technologie Greensteel, a celem grupy jest osiągnięcie 10 milionów ton zdolności produkcyjnych Greensteel w Europie w ciągu najbliższych pięciu lat.

Czytaj także: Rekordowa produkcja Liberty Częstochowa

By jednak mówić o ograniczaniu emisji produkcji stali przy użyciu elektrycznych piecy, muszą one być zasilane zieloną energią. Podczas tej samej uroczystości podpisania umowy Liberty Ostrawa podpisała deklarację współpracy z ČEZ ESCO, częścią grupy ČEZ, która jest jedną z największych firm energetycznych w Europie. Partnerstwo to będzie identyfikować i rozwijać technologie energii odnawialnej i wodoru wymagane dla transformacji Ostrawy w ramach projektu Greensteel. Grupa ogłosiła również rozpoczęcie działalności Fundacji GFG w Czechach - organizacji charytatywnej założonej przez Sanjeeva i Nicolę Guptę, której celem jest inspirowanie, zachęcanie i pomaganie przyszłym pokoleniom w karierze w przemyśle.

Oprócz modernizacji stalowni, transformacja Liberty Ostrava obejmie również rozległą modernizację walcowni stali, co poprawi jakość stali i rozszerzy portfel produktów o wyroby o wysokiej wartości dodanej. Liberty Ostrawa już zapowiedziała szeroko zakrojone modyfikacje o wartości prawie miliarda koron czeskich w swojej walcowni taśm gorących (Steckel), jedynej w Republice Czeskiej produkującej taśmę walcowaną na gorąco. W ramach programu inwestycyjnego powstaną również elektrownie odnawialne do produkcji energii elektrycznej, a także rozwinie się Akademia Greensteel, której celem jest podniesienie kwalifikacji obecnych pracowników zakładu i zachęcenie nowych osób do pracy w branży.