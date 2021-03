Brytyjski rząd rozważa scenariusz pomocy dla Liberty Steel. Co z Hutą Częstochowa?

Według doniesień brytyjskiej prasy tamtejszy rząd szykuje scenariusze ewentualnej pomocy dla Liberty Steel, choć firma jeszcze o wsparcie nie prosi. Co więcej: Sanjeev Gupta zapewnia pracowników, że ma finansowanie bieżących potrzeb (w tym zakupu Huty Częstochowa) i dobre perspektywy w uzyskaniu finansowania w dłuższym terminie. Wysoki popyt i ceny na rynku stali zdają się firmie sprzyjać.

Czy kłopoty Liberty zagrożą przyszłości Huty Częstochowa?

Sanjeev Gupta uspokaja

Financial Times przypomina, że byłoby to powtórzenie wariantu wykorzystanego w 2019 roku, kiedy ratowano British Steel. Rząd na krótko przejął zakłady, które ostatecznie sprzedano chińskiej firmie Jingye. Serwis przypomina, że manewr ten kosztował brytyjskich podatników niemal 600 mln funtów.Brytyjski rząd zapewne będzie bronił przede wszystkim tamtejszych zakładów. Pod znakiem zapytania staje zatem znowu przyszłość Huty Częstochowa.Na razie Liberty Steel jest dzierżawcą huty, ale i firmą, która wygrała przetarg i ma zapłacić za zakład 190 mln złotych. Transakcja powinna być sfinalizowana do 9 maja tego roku. Czy Liberty będzie miało środki na zakup? Czy w obecnej sytuacji nadal będzie zainteresowane inwestycją?Czytaj także: Liberty kupuje Hutę Częstochowa Na razie praca w hucie przebiega normalnie, bez zakłóceń. Według informacji przekazywanych załodze nie ma także obaw o samą finalizację transakcji, na którą Liberty ma podobno środki. Pracownicy przyznają jednak, że dopóki ta operacja nie zostanie zakończona, obawy są...W informacjach dla pracowników grupy Sanjeev Gupta przekonuje, że jako całość radzi sobie ona dobrze, choć niektóre firmy mocniej ucierpiały z powodu COVID-19 czy zmian na rynkach.Podaje przy tym wiadomość o powołaniu specjalnego zespołu do negocjacji z Greensill i szukania nowych dróg finansowania. Pisze, że grupa jest „zachwycona” liczbą ofert dotyczących refinansowania, co - zdaniem prezesa - dowodzi siły jej biznesu.Zaleca jednak firmom oszczędne gospodarowanie własnymi środkami i zmniejszenie zapotrzebowania na środki z budżetu grupy. Rozmowy z zarządcami Greensill, dotyczące formalnej umowy o wstrzymaniu płatności, co miałoby dać więcej czasu na ocenę sytuacji i negocjacje kolejnych kroków, uważa za konstruktywne.„W ciągu ostatnich kilku lat szliśmy pod prąd, aby ożywić społeczności przemysłowe, które były zagrożone pozostawieniem w tyle” – napisał Sanjeev Gupta i zadeklarował, że główne zakłady grupy znacznie poprawiły efektywność i większość generuje dodatnie przepływy finansowe, w czym znakomicie pomaga obecna sytuacja na rynku. „Ceny stali w Europie osiągają 13-letnie maksima, niemal podwajając się od czerwca ubiegłego roku. Oczekujemy, iż duży popyt utrzyma się w miarę wychodzenia z pandemii COVID-19” – dodał Sanjeev Gupta.