Budżet ratuje rosyjskich hutników

Czołowy koncern stalowy w Rosji - firma Siewierstal - prognozuje nieznaczny, bo tylko jednoprocentowy, spadek popytu na stal w w tym kraju w 2023 roku. Nikły spadek jest zasługą inwestycji finansowanych z państwowego budżetu.

- W 2023 roku spodziewamy się niewielkiego spadku popytu na stal, w granicach 1 proc. - powiedział Aleksander Szewielew, prezes firmy.

Według szacunków spółki zużycie stali w Rosji w 2022 roku zmalało o 3 proc., całkowity rynek stali wyniósł 43,2 mln ton. Zużycie metalu w budownictwie spadło w ubiegłym roku o 4 proc. do 33,1 mln ton, w budowie maszyn - o 18 proc. do 4,2 mln ton, w energetyce - wzrosło o 28 proc. do 5,9 mln ton (co było związane z realizacją największego programu inwestycyjnego Gazpromu w ciągu ostatnich 5 lat, a także z niską aktywnością w latach 2020-2021).

Skąd optymizm rosyjskiego menadżera?

Wynika on z polityki rosyjskiego rządu. Ten w 2023 roku przeznaczył na inwestycje w budownictwie ogromne kwoty. Głównym tego celem jest zapewnienie rynku zbytu dla rosyjskich firm. Bez dodatkowych rubli na inwestycje spadek zapotrzebowania na stal mógłby być nawet dwucyfrowy.

Analitycy zauważają także, że szef Siewierstalu nie odniósł się do możliwości eksportu rosyjskiej stali. Według ekspertów o ile rynek krajowy wspomagany z budżetu może sobie poradzić, to eksport będzie prawdopodobnie na rekordowo niskim poziomie.