Byliśmy w najgłębszym miejscu w Polsce

Po 10 latach budowy gotowy jest już szyb KGHM - Głogów Głęboki 1. Zjazd na sam jego dół w specjalnym kuble zajął nam 4,5 minuty - nic dziwnego, znaleźliśmy się przecież 1348 metrów pod powierzchnią ziemi; to z grubsza tyle, ile mierzy sześć warszawskich Pałaców Kultury i Nauki.

Głogów Głęboki 1 to najgłębszy szyb w polskich kopalniach.

Inwestycja umożliwi eksploatacje zasobów rudy miedzi nawet z głębokości prawie 1,4 kilometra.

Budowa szybu napotkała poważne trudności; musiano zastosować specjalne technologie.

Są kopalnie, które nie mają szybów, ale nie ma bez tego typu wyrobisk głębinowych zakładów górniczych. A skoro KGHM w Polsce ma wyłącznie zakłady głębinowe, to ma i całkiem sporo szybów. Teraz przybył kolejny. Wyjątkowy, bo to najgłębsze miejsce, do którego można dotrzeć w Polsce.

Wyjątkowy i trudny w budowie pod wieloma względami

Co jest wyjątkowego w szybie GG1? Po pierwsze: jego wielkość. Tubingowa rura (rodzaj cylindrycznej obudowy tunelu lub kanału wykonanej z metalu lub żelbetu), w której się znajdujemy, ma średnicę 7,5 metra. Powierzchnia przekroju poprzecznego szybu to całkiem sporo - ponad 44 mkw.

Ale nie powierzchnia czyni z szybu wyjątkowy obiekt... To sprawia głębokość. Szyb sięga 1351 metrów. W Polsce to rekord. Nigdy dotychczas żadna z naszych kopalń nie sięgała aż tak głęboko. Udało się nam dotrzeć na sam dół, a dokładnie na 1348 metrów. Pod naszymi nogami jest tylko 3-metrowej grubości tzw. betonowy korek.

To duże osiągniecie, choć malkontenci pewnie będą narzekać, że głębiej jest w czeskiej kopalni o mało romantycznej nazwie Dół 16. Ten nieczynny już zakład pozwalał na eksploatację rudy uranowej z głębokości przeszło 1,8 km.

Warto jednakże dodać, że i on „załapuje” się dopiero do połowy trzeciej dziesiątki najgłębszych zakładów górniczych na świecie. Prym wiodą wyrobiska w Republice Południowej Afryki. Wśród nich są te eksploatowane w kopalni złota Mponeng - znajdują się one ponad 4 km pod powierzchnią ziemi. Aby tam dotrzeć, trzeba skorzystać właściwie z dwóch szybów. To efekt ograniczonych wytrzymałości lin wyciągowych.

Tak czy inaczej, budowniczy GG1 - spółka PeBeKa - ma się czym pochwalić. Szyb jest najgłębszym w Europie w kopalni produkującej rudy metali.

- Ten szyb umożliwia rozwój naszej spółki. Pozwoli sięgnąć po kolejne złoża miedzi, ułatwi ich eksploatację - mówi nam prezes KGHM Tomasz Zdzikot.

Ile kosztowała budowa? W realiach lat 90. na Górnym Śląsku szacowano, że każdy metr głębokości szybu pochłania około miliona złotych. Tyle że od tego momentu minęło sporo czasu - mimo postępu technologicznego budowa szybu to nadal piekielnie kosztowna sprawa. GG1 kosztował dotychczas około 1,2 mld zł. A trzeba pamiętać, że będą potrzebne kolejne miliony na zabudowanie wnętrza szybu.

Nieoficjalnie cała inwestycja może kosztować nawet prawie 2 mld złotych, brakuje bowiem całej powierzchniowej infrastruktury. Obecne instalacje są w znacznej części tymczasowe. Właściwie z tego, co obecnie widać wokół szybu, pozostanie tylko wieża wyciągowa. Po zakończeniu inwestycji będzie tu pracowało około 2000 pracowników KGHM.

Wodny dramat na ponad kilometrowej głębokości

Budowa szybu trwała dziesięć lat. Do tego trzeba jeszcze doliczyć okres prac projektowych i przygotowawczych. Nie obyło się bez wyzwań...

Pierwszym była 75-metrowej miąższości warstwa soli. Ta ma to do siebie, że zachowuje się jak ciecz. Efekt to wzmożony nacisk na obudowę szybu. By temu zaradzić, pierwszy raz w historii zastosowano podwójną obudowę tubingową.

Dużo bardziej dramatyczne i kosztowne były wydarzenia na głębokości około 1067 metrów. Wówczas do szybu trysnęła woda. Jej temperatura wynosiła około 48 stopni, lecz dużo większym problemem była jej ilość.

- Wypływ miał wielkość 2 m sześc. na sekundę (przeciętna wanna ma pojemność 0,17-0,2 m sześc.). W pewnym momencie realne było zagrożenie bezpieczeństwa szybu - mówi nam Tadeusz Rutkowski, nadsztygar górniczy z PeBeKa. Musiano wdrożyć operację ratunkową.

Ekipy inwestora musiały wstrzykiwać do górotworu cement i specjalne środki chemiczne, aby powstrzymać wodę. To się udało. Jednak koszt tych prac był znaczny... Opóźnienie budowy z powodu wody wyniosło aż 17 miesięcy.

- Można zadać pytanie, jak do tego doszło. Przeprowadziliśmy badania, wiercenia, ale mamy do czynienia z naturą. Pech sprawił, że podziemny ciek wodny wytrysnął do budowanego szybu. Całkowite wyeliminowanie tego typu zagrożeń nie jest możliwe - mówi nam nadsztygar Rutkowski.

Prędkość podróżna kubła to sześć metrów na sekundę

Choć sam szyb został już zgłębiony, to wciąż nie został ukończony. Ostatecznie nastąpi do za około 5 lat (wraz z zabudową powierzchniową).

Stąd też na dół udajemy się w tzw. kuble. Zawieszony na stalowej linie walec ma kształt doniczki. Wewnątrz mieści się dziesięć osób. Do środka wchodzi się po drabinie, druga służy do zajęcia miejsca wewnątrz kubła.

Docelowo w szybie zamontowana zostanie tzw. klatka, czyli winda. Z materiałami będzie poruszała się z prędkością do 12 m/s. W przypadku transportu ludzi - nieco wolniej.

Co ciekawe: szyb nie będzie miał tzw. przedziału drabinowego. Normalnie służy on do ewakuacji ludzi w przypadku zagrożenia. Ale tak duża głębokość sprawia, że byłby on nieefektywny, nawet pracownicy w dobrej kondycji fizycznej mieliby kłopot z pokonaniem ponad 3,5 tys. szczebli. Stąd zamontowana zostanie druga, mniejsza klatka, wykorzystywana w szczególnych chwilach.

W ogóle na dole szybu warunki są dość tropikalne. Wysoka wilgotność i temperatura powyżej 30 stopni Celsjusza nie ułatwia nikomu pracy. Ciepłota to zasługa górotworu - na tej głębokości skały mają bowiem temperaturę około 48 stopni Celsjusza.

Dla ludzi, powietrza i do transportu kopalnianych ładunków

Po co jednak w ogóle w kopalniach buduje się szyby? Są one nieodłączną składową górnictwa podziemnego. Najlepiej przyrównać je chyba do krwioobiegu. Bez szybów głębinowa kopalnia nie może bowiem funkcjonować. Nie byłby możliwy na dół transport ludzi i powietrza, nie można byłoby z kopalni wywieźć urobku.

GG1 ma specjalne znaczenie dla KGHM. Decyzja o budowie szybu zapadła ponad dekadę temu, była ona konsekwencją jeszcze wcześniejszych działań spółki.

Już w latach 70. i 80. ubiegłego wieku przeprowadzono bowiem rozpoznanie zasobów rudy miedzi w obszarze górniczym „Głogów Głęboki Przemysłowy”.

Jednak przez dwie dekady ten obszar pozostawiono w spokoju. Powód był prozaiczny - zasobów miedzionośnych skał było pod dostatkiem w już eksploatowanych, dużo płytszych złożach. Ale nic nie trwa wiecznie... Na początku obecnego wieku zdecydowano się na rozpoczęcie prac przygotowawczo-rozpoznawczych. Miały one umożliwić jeszcze dokładniejsze zbadanie zasobów, ale i także ich późniejszą eksploatację.

Gdy okazało się, że jest ona opłacalna, powstał kolejny problem. Choć w KGHM działało już 30 szybów, to - aby funkcjonowanie nowego obszaru było efektywne - konieczny był kolejny. Stąd decyzja o rozpoczęciu w 2013 roku budowy GG1.

Technicznie rzecz biorąc, GG1 to szyb materiałowo-zjazdowy. Pod powierzchnię będą nim udawali się górnicy i materiały. Oczywiście szyb będzie wykorzystany także do wentylacji.

Na dole szybu (tzw. podszybiu) odbyła się mała uroczystość. Prezes Zdzikot wraz z pracownikami odsłonił pamiątkową tablicę. 14 czerwca doszło do tzw. zbicia - czyli połączenia szybu z chodnikiem kopalni Rudna.

GG1 to jeden z kluczy do dalszej działalności KGHM

Co da ten konkretny szyb? Przede wszystkim umożliwi sprawniejszą organizację pracy obszaru Głogów Głęboki Przemysłowy. Wraz z rozrastaniem się kopalń - nie tylko w dół, ale także na boki - rośnie bowiem czas dotarcia do miejsc pracy. Spada wydajność i zyskowność. Co więcej: takie dalekie lokalizacje od szybów są także bardzo niebezpieczne w przypadku górniczych katastrof. Ewakuacja górników trwa bowiem zbyt długo. Także i to wyzwanie rozwiązała budowa GG1.

Tymczasem zagospodarowanie i eksploatacja obszaru Głogów Głęboki Przemysłowy są dla spółki coraz ważniejsze.

Zgodnie z planem inwestycyjnym KGHM w latach 2028-2035, czyli w okresie największego nasilenia robót eksploatacyjnych, produkcja z obszaru „Głogów Głęboki-Przemysłowy” wynosić będzie 10-11 mln ton rudy, z której będzie można uzyskać 200-220 tys. ton miedzi elektrolitycznej rocznie (około trzeciej części produkcji całego KGHM). Pozwoli to naszej spółce na utrzymanie zaplanowanego poziomu wydobycia rudy ze złóż krajowych przez następne 20-30 lat.

Co więcej, GG1 może stać się pomostem do kolejnych złóż, położonych jeszcze bardziej na północ od obecnych centrów wydobycia miedzi.