Były wiceprezes KGHM i dwie inne osoby z oskarżeniami o korupcję

Prokuratura Regionalna we Wrocławiu skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko trzem osobom, w tym byłemu wiceprezesowi KGHM. Według śledczych miał on udzielić korzyści majątkowej dwóm pracownikom naukowym AGH, w zamian za pośrednictwo w załatwieniu wpisów do indeksu.

Były wiceprezes KGHM Polska Miedź został oskarżony o udzielenie korzyści majątkowej pracownikom naukowym AGH, w zamian za pośrednictwo w załatwieniu wpisów do indeksu dla potrzeb kontynuacji studiów doktoranckich.

Oskarżono go także o popełnienie 3 innych czynów, w tym o popełnienie przestępstwa z ustawy o obrocie instrumentami finansowymi polegające na ujawnieniu poufnych informacji.

Aktem oskarżenia objętych zostało także dwóch pracowników naukowych AGH, którym zarzucono przyjęcie korzyści majątkowych.

Jak poinformowała rzeczniczka Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu prok. Katarzyna Bylicka, akt oskarżenia w tej sprawie trafił w czerwcu do Sądu Rejonowego w Lubinie.

Były wiceprezes KGHM Polska Miedź S.A. został oskarżony o to, że obiecał a następnie udzielił pełniącym funkcję publiczną pracownikom naukowym Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie korzyści majątkowej w postaci zlecenia na wykonanie opracowania naukowego za cenę 1,406 mln zł, w zamian za pośrednictwo w załatwieniu wpisów do indeksu dla potrzeb kontynuacji studiów doktoranckich.

"Oskarżono go także o popełnienie 3 innych czynów, w tym o popełnienie przestępstwa z ustawy o obrocie instrumentami finansowymi polegające na ujawnieniu poufnych informacji oraz nakłanianie funkcjonariuszy policji do przekroczenia uprawnień i ujawnienia informacji prawnie chronionych" - przekazała rzeczniczka.

Dodała, że aktem oskarżenia objętych zostało także dwóch pracowników naukowych AGH, którym zarzucono przyjęcie korzyści majątkowych w zamian za działanie polegające na bezprawnym wywarciu wpływu na podległych służbowo pracowników, których nakłaniali do poświadczenia nieprawdy poprzez wpisanie pozytywnych ocen z tytułu zaliczeń i egzaminów, mimo, że takowe się nie odbyły.

Jak ustalili śledczy, oskarżony, pełniący wówczas funkcję wiceprezesa KGHM ubiegał się o kwalifikacje na studia doktoranckie. "Zgodnie z procedurą obowiązującą na studiach doktoranckich na AGH w Krakowie ich uczestnik powinien wykazać się wykształceniem ekonomicznym lub ukończeniem w toku poprzednich studiów przedmiotów ekonomicznych związanych z zarządzaniem o wartości co najmniej 10 punktów ECTS bądź uzupełnić brakujące wykształcenie poprzez ukończenie kursu z przedmiotów znajdujących się w ofercie Wydziału o wartości odpowiadającej ilości brakujących punktów ECTS" - tłumaczyła prok. Bylicka, dodając, że oskarżony nie uczestniczył w zajęciach z przedmiotów, dzięki którym mógłby uzupełnić brakujące punkty ECTS wyznaczone mu przez Komisję Rekrutacyjną.

"By je uzyskać obiecał udzielić, a następnie udzielił korzyści majątkowej dwóm pracownikom naukowym AGH, by ci w zamian za to nakłonili innych pracowników uczelni do poświadczenia nieprawdy poprzez wpisanie mu pozytywnych ocen w indeksie, pomimo braku udziału oskarżonego w zajęciach z prowadzonych przez nich przedmiotów, zaliczeniach oraz egzaminach" - podała prokurator.

Jak poinformowała, postępowanie dotyczące osób poświadczających nieprawdę zostało zakończone skierowaniem odrębnego aktu oskarżenia do Sądu Rejonowego dla Krakowa - Krowodrzy.