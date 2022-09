Cały miedziowy świat zwraca wzrok na Europę

Choć odpowiada za 15-20 proc. światowej konsumpcji to obecnie Europa najbardziej wpływa na to, co dzieje się na rynku miedzi. A rdzawy metal jest coraz tańszy.

Europa z powodu cen energii potrzebuje mniej miedzi.

Dotychczas występował niedobór metalu, teraz mamy nadpodaż.

Problemem są także spore zapasy metalu.

Na początku przyszłego roku cena tony miedzi może spaść do 6600 dol.

Zwykle decydujące dla zachowania się cen metalu jest to, co dzieje się w Chinach. Nic dziwnego, skoro państwo to konsumuje około połowy z 25 mln ton miedzi produkowanych rocznie na świecie. Teraz jednak można stwierdzić, że nie tylko Chinami rynek żyje.

Miedź może być coraz tańsza, a dobrych perspektyw na rynku brakuje

Obecnie największy wpływ na to, co dzieje się na rynku miedzi ma Europa. Powód jest prozaiczny. Kryzys energetyczny spowodował, że wiele firm zmniejsza zużycie energii. Natychmiast odbiło się to na konsumpcji miedzi, bo przetwórstwo tego metalu jest wysoce energochłonne. Jeśli więc firmy tną zużycie prądu, robią to m.in. często w biznesach konsumujących miedź.

- Rzadko można zobaczyć wyraźny spadek popytu, ale myślę, że właśnie to czeka nas w Europie w ciągu najbliższych 3-6 miesięcy – komentuje sytuację w branżowych portalach Max Layton, analityk Citi.

Jego zdaniem na rynku miedzi czeka nas znacząca przecenia w okresie od grudnia do marca. – Ta sezonowa nadwyżka podaży nad popytem spowoduje, że cena tony miedzi może spaść do 6600 dol. – dodaje analityk.

Warto dodać, że wzorcowe ceny miedzi na Londyńskiej Giełdzie Metali spadły w lipcu do 6 955 dol. za tonę, najniższego poziomu od listopada 2020 r., kiedy koronawirus uderzyły w działalność produkcyjną na całym świecie. Potem odbudowały się, ale teraz spadek ma być jeszcze większy.

Widmowe zapasy miedzi w Chinach mogą liczyć setki tysięcy ton

Konsekwencją spadku zapotrzebowania na miedź w Europie będzie rosnąca nadpodaż surowca.

Analitycy Macquarie spodziewają się w przyszłym roku nadwyżki na rynku miedzi na poziomie 691 tys. ton. Tymczasem tegoroczny deficyt metalu wcześniej określono na około 162 tys. ton. Specjaliści spodziewają się, że globalna produkcja miedzi rafinowanej przekroczy 26 mln ton w 2023 roku.

To nie koniec problemów. Nic nie wskazuje, żeby inne rynki mogły wchłonąć nadwyżkę. Wydawało się, że każde ilości miedzi wchłonie rynek chiński. Jak widać i on ma swoje ograniczenia.

Jeszcze niedawno ceny metalu wspierały niskie zapasy w magazynach giełdowych. Tymczasem widoczne zapasy miedzi w magazynach zarejestrowanych przez LME i CME Group oraz w magazynach monitorowanych przez Shanghai Futures Exchange wynoszą obecnie około 189 000 ton.

Ale to nie całe zasoby miedzi na rynku. Chodzi także o widmowe, czy też niewidzialne zapasy. Określeniem tym nazywa się zapasy metalu przechowywane przez producentów, handlowców i zapasy państwowe, takie jak te utrzymywane przez Chiny.

Co więcej modele przeprowadzone przez analityków Citi pokazują, że niewidzialne zapasy poza Chinami mogą wynieść około pół miliona ton. A to źle wróży cenom miedzi.

