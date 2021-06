Canpack notuje wzrost sprzedaży mimo pandemii

Producent aluminiowych puszek do napojów i opakowań dla przemysłu produkcji napojów i żywności Canpack przedstawił zbiorcze wyniki za ubiegły rok oraz ich aktualizację za I kwartał 2021 roku. Mimo zamknięcia z powodu koronawirusa lokali gastronomicznych firma bardzo dobrze poradziła sobie ze spowolnieniem gospodarczym.

Bardzo dobry rok w trudnym otoczeniu

W okresie dwunastu miesięcy kończącym się 31 grudnia 2020 roku, wolumen sprzedaży puszek napojowych wzrósł o 14 proc. rok do roku, co spowodowane było znaczącym wzrostem sprzedaży w Ameryce Południowej i w Europie.okresie tego roku konsumenci chętniej sięgali po napoje w puszkach, jako preferowaną formę ich spożycia w domu. Dotyczyło to w szczególności piwa, które odnotowało wzrost sprzedaży w kanałach poza lokalami, jak np. sklepy spożywcze, supermarkety i dyskonty, ponieważ wzrosło jego spożycie w gospodarstwach domowych. Kanały sprzedaży w lokalach jak np. bary, restauracje i puby, gdzie puszki napojowe są mniej rozpowszechnione, osiągnęły w 2020 roku słabsze wyniki z uwagi na restrykcje związane z lockdownem, z powodu COVID-19, w porównaniu do okresu dwunastu miesięcy kończących się 31 grudnia 2019 roku.W I, III i IV kwartale 2020 roku wolumen sprzedaży puszek napojowych był znacząco wyższy - o ponad 20 proc. - niż w analogicznych okresach w 2019 roku.- Te dobre wyniki wynikały ze zwiększonego wolumenu produkcji z naszej nowej fabryki w Czechach, która rozpoczęła produkcję w czerwcu 2020 roku, z pełnego wykorzystania mocy produkcyjnych przez cały okres roczny naszej fabryki w Kolumbii, ze zwiększonego popytu ze strony bazy klientów w Stanach Zjednoczonych, obsługiwanych przez dostawy puszek z naszych zakładów produkcyjnych w Ameryce Południowej, Azji i Europie oraz z lepszego wykorzystania mocy produkcyjnych w pozostałych fabrykach Canpack - tłumaczy firma.W II kwartale 2020 roku wolumen sprzedaży puszek napojowych spadł o 7 proc. rok do roku z powodu ograniczeń w związku z COVID-19.Sprzedaż netto wzrosła o 5 proc. rok do roku, na skutek wyższych wolumenów sprzedaży puszek napojowych i pozytywnego wpływu różnic kursowych. Sprzedaż netto została jednak częściowo skompensowana, przede wszystkim niższymi kursami notowań LME rok do roku, dewaluacją waluty lokalnej w porównaniu do USD w niektórych krajach (głównie w Brazylii i Rosji) oraz zmianą asortymentu produktów ze względu na wzrost sprzedaży mniejszych puszek napojowych, które zawierają wagowo mniej aluminium.Skorygowana EBITDA wzrosła do 445 mln dol. w 2020 roku w porównaniu do 365 mln dol. w 2019 roku (wzrost o 22 proc.). - Przede wszystkim dzięki wyższym wolumenom sprzedaży puszek napojowych, lepszej wydajności naszych inwestycji greenfield w Kolumbii, Holandii i Czechach, ścisłej kontroli kosztów, dodatniemu wynikowi netto różnic kursowych i jednorazowemu zwiększeniu z tytułu kosztów sprzedaży i kosztów ogólnego zarządu - podkreśla Canpack.Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej wzrosły o 40 mln dol. do poziomu wpływu netto w kwocie 320 mln dol. w 2020 roku w porównaniu z wpływem netto w kwocie 280 mln dol. w 2019 roku. Ten wzrost środków pieniężnych z działalności operacyjnej wynikał przede wszystkim z wyższej wartości skorygowanej EBITDA, częściowo skompensowanej wzrostem wartości kapitału obrotowego w wyniku wzrostu sprzedaży.