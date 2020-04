Cena miedzi w Londynie spada

Miedź na giełdzie metali LME w Londynie nieznacznie tanieje - na globalnych rynkach nie ma warunków do wzrostu popytu w czasie, gdy gospodarki wstrzymały większą część swojej działalności walcząc z epidemią koronawirusa. Miedź w dostawach 3-miesięcznych na LME jest wyceniana niżej o 0,2 proc. wobec 4.897,00 USD za tonę, notowanych na zakończenie poprzedniej sesji - podają maklerzy.

Na Comex w Nowym Jorku miedź tanieje o 0,50 proc. do 2,2075 USD za funt.

Na świecie są wprowadzane coraz ostrzejsze środki, aby walczyć z epidemią kornawirusa, a to powoduje ograniczenie popytu na metale bazowe.

Chińska firma hutnicza Tongling Nonferrous Metals Group Co. zamknęła pod koniec marca swoją kopalnię miedzi Mirador w Ekwadorze, aby uniknąć wybuchu w tym zakładzie epidemii koronawirusa.

Tongling pracuje obecnie wykorzystując do produkcji koncentrat miedzi, sprowadzany z zapasów kopalni Mirador.

Koronawirus zainfekował już 1 milion ludzi na świecie, w 4 miesiące od czasu jego pojawienia. Dane gospodarcze z wielu regionów świata wskazują na mocne uderzenie epidemii kornawirusa w wiele gospodarek.

W USA prawie 10 milionów pracowników straciło pracę w ciągu zaledwie ostatnich 2 tygodni, o wiele więcej niż zlikwidowano miejsc pracy w latach kryzysu 2008-2009.

Na zakończenie poprzedniej sesji cena miedzi na LME wzrosła o 97 USD do 4.897,00 USD za tonę. Była to reakcja na zapowiedź przez Chiny zwiększenia zakupów ropy do ich strategicznych rezerw, a ta informacja poprawiła nastroje wśród globalnych inwestorów.