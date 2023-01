Transformacja energetyczna wymaga nowych rozwiązań, a tam, gdzie się one pojawiają, potrzeba i nowych pierwiastków. Takim metalem, który w ostatnich latach najwięcej zyskuje, jest lit.

Lit nie jest pierwiastkiem rzadkim, problem w tym, że jest bardzo rozproszony. Efektem tego są dość wysokie koszty związane z jego poszukiwaniem i produkcją. A zapotrzebowanie na ten metal rośnie. Bez litu nie jest bowiem możliwa produkcja wysokowydajnych baterii samochodowych i dla sprzętu elektronicznego, jak również wydajnych magazynów energii.

Nic więc dziwnego, ze metal ten w ostatnich latach tak bardzo zyskuje.

Jeśli chodzi o zwrot z inwestycji, to lit jest bezkonkurencyjny

US Global Investors co roku publikuje dane dotyczące zwrotu z inwestycji z 15 głównych surowców i towarów. W ostatnim czasie to właśnie lit jest bezkonkurencyjny.

W ubiegłym roku lit zyskał na wartości aż 72,5 proc. To bardzo dużo, najwięcej wśród wszystkich innych analizowanych surowców w tym złota, platyny, czy ropy naftowej i gazu ziemnego.

Warto dodać, że choć ubiegłoroczne dane robią wrażenie, to jeszcze lepszy dla litu był 2021 r. Wówczas metal ten zyskał na koniec roku aż 442,8 proc.

Oczywiście nie zawsze w ujęciu rocznym lit drożeje. W ostatnich 10 latach taka sytuacja miała jednak miejsce aż siedem razy. Trzy razy w ciągu roku, inwestując w lit, ponieślibyśmy stratę. W tym raz dotkliwie, bo metal rok do roku stracił aż 54,7 proc. (2018 rok).

Generalnie wzrost cen litu to pochodna rosnącego zapotrzebowania na ten metal. Relatywnie jego produkcja wciąż jest na niskim poziomie około 915 tys. ton (w tym roku). To powoduje, że istnieje poważne ryzyko jego niedoborów.

Mimo wszystko choć cena tego metalu rośnie szybciej niż złota, to jednak to ostatnie jest wielokrotnie cenniejsze. Jednak zarazem nie daje takich zysków jak lit.