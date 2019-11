Cenna zmiana odpadu w surowiec

Gospodarowanie odpadami nigdy nie było w Polsce tak kosztowne i obarczone wymaganiami prawnymi jak teraz. Mówiąc kolokwialnie, coraz trudniej jest w naszym kraju coś po prostu wyrzucić. Jeśli tylko da się „zdjąć” status odpadu, to jest to bezwzględnie dla firmy korzystne - ocenia Mariusz Gołąb, product manager ds. ochrony środowiska w TÜV Nord Polska.

Przepisy dotyczące zagospodarowania odpadów zmieniają się bardzo dynamicznie, często uchwala się je, wykorzystując skrócone ścieżki legislacyjne. Żeby to uchwycić, większe zakłady powinny mieć pracownika, który śledzi zmiany. Nie dość, że taką osobę trzeba zatrudnić na etacie, to jeszcze regularnie szkolić.- Jeszcze na początku tego roku zainteresowanie sprawą było bardzo znikome. W zasadzie trzeba było pukać od drzwi do drzwi i informować, często z marnym skutkiem, o możliwości zmiany statusu odpadu. Jednak po niedawnej zmianie przepisów dotyczących magazynowania odpadów firmy same zaczęły szukać z nami kontaktu. Dużo zależy tu od ludzi, którzy zarządzają zakładami przemysłowymi, od ich wiedzy i otwartości na nowe.- To firmy, które na co dzień zajmują się recyklingiem. Jedna z nich sprzedaje stłuczkę do huty szkła. Mogłaby ona przyjmować odpad, ale to, jak mówiłem wcześniej, generuje koszty. Dlatego wygodniej jej przyjmować surowiec, który utracił już status odpadu. Firma oferując go kontrahentowi, ma przewagę konkurencyjną nad innymi. Robi tak np. spółka Złomex - przyjmuje duże ilości złomu i sprzedaje do ArcelorMittal Poland, ale już nie jako odpad, ale surowiec.Przykładów firm, które korzystają z utraty statusu odpadu, jest więcej. Współpracujemy między innymi z Remondis Glass Recycling Polska, DSS Recykling oraz JUKO w zakresie stłuczki szklanej. Z kolei przykładem firmy, która może przeprowadzać procedurę utraty statusu odpadu dla stali, miedzi i aluminium jest World Wide Recycling.Na marginesie, najłatwiej jest przeprowadzić procedurę utraty statusu odpadu w przypadku stali. Złom niezależnie od tego, czy składa się z drobnych elementów metalowych, czy szyn kolejowych, znajdzie nabywców, ponieważ łatwo daje się przetworzyć w procesie przetapiania.Biznesowa opłacalność „zmiany odpadów w surowiec" zleży też od ich ilości. Im jest ona większa, tym przeprowadzenie procedury utraty statusu odpadu bardziej się opłaca.- Cena audytu zależy od ilości opadów, które dana firma chce „zamienić" na surowiec, ale w większości przypadków to między 5 a 7 tysięcy zł raz na trzy lata.- Jeśli chodzi o inne odpady, drewno, plastik, sprawa jest bardziej skomplikowana. W przepisach jest jasno powiedziane, że w przypadku odpadów nieujętych w rozporządzeniu na szczeblu europejskim, państwa członkowskie mogą same ustalić kryteria utraty statusu opadu. W Polsce nie zostało to zrobione.* * *TUV NORD jest globalną jednostką działająca w obszarze TIC (Testing, Inspection, Certification), będącą jednocześnie weryfikatorem EMAS, europejskiego systemu ekozarządzania i audytu, co z automatu daje uprawnienia do wykonywania audytu zmiany statusu odpadu.