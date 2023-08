Cenny dla rewolucji energetycznej metal bardzo tanieje

Zamieszanie na rynku litu. Po rekordowym początku roku, obecnie ceny metalu notują kolejne spadki.

O obniżce poinformowała firma Benchmark Mineral Intelligence, która zanotowała spadek o 10,7 proc. indeksu litu, ważonego sprzedażą światowych cen poszczególnych gatunków.

Indeks, który w 2023 r. spadł o ponad połowę, został obniżony przez spadające ceny wodorotlenku w okresie dwóch tygodni ze względu na słaby popyt na katody o wysokiej zawartości niklu w Chinach. Co ma nikiel do litu? Bardzo dużo. Katody niklowe są bowiem kluczowym elementem rynku materiałów do produkcji akumulatorów. Skoro zapotrzebowanie na nikiel spada, to będzie spadało także na lit.

Obecnie ceny wodorotlenku litu wynoszą około 33,5 tys. dolarów za tonę. I co ciekawe spadły poniżej cen węglanów (czyli litu w droższej do uzyskania postaci). Warto dodać, że ceny litu osiągnęły najwyższy poziom w styczniu tego roku, a ceny metalu w obu postaciach przekraczały 70 tys. dol. za tonę.

Nieco lepsza sytuacja w porównaniu z rynkiem azjatyckim, gdzie ceny związku litu przekraczają nieznacznie 30 tys. dol. za tonę, są w Europie i Ameryce Północnej i osiągają średnio 40 tys. dol. za tonę.

Co powoduje spadek? Pierwszym czynnikiem są słabsze od spodziewanych zakupy litu ze strony Chin. Lit wykorzystywany jest do produkcji baterii dla pojazdów elektrycznych i elektroniki.

Drugi czynnik to rosnąca podaż metalu. Globalna produkcja litu ma w tym roku zbliżyć się do 1 miliona ton i oczekuje się, że w 2025 r. wzrośnie do nieco poniżej 1,5 miliona ton. To dwukrotnie więcej niż w zeszłym roku.

Co będzie działo się z produkcją? Udział Australii w światowej podaży spadnie z 50 proc. obecnie do 40 proc. w 2025 r., pomimo podwojenia produkcji do tego czasu do 596 000 ton. Oczekuje się, że producenci numer dwa i trzy: Chile i Chiny, również dostarczą więcej metalu.

Jednak to Argentyna, Kanada i Zimbabwe przyczynią się w największym stopniu do szybkiego wzrostu podaży.