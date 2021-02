Ceny miedzi blisko 8-letniego maksimum

Na giełdzie metali LME w Londynie miedź jest wyceniana blisko 8-letniego maksimum. Metal w dostawach 3-miesięcznych kosztuje 8.277,50 USD za tonę - informują maklerzy.

Na Comex w Nowym Jorku miedź zwyżkuje o 0,09 proc. do 3,7750 USD za funt.

Globalni inwestorzy oceniają, że w wyniku odbicia się gospodarki po kryzysie wywołanym pandemią Covid-19, wzrośnie konsumpcja m.in. metali przemysłowych, w tym miedzi, gdy tymczasem zapasy miedzi na świecie kurczą się.

Eksperci wskazują, że plan walki z pandemią koronawirusa w USA, przedstawiony przez prezydenta Joe Bidena, prawdopodobnie też będzie "plusem" dla cen miedzi.

Do tego w Chinach - pomimo świętowania Nowego Roku Księżycowego - wiele zakładów przemysłowych może działać bez noworocznej przerwy. To zwiększy zapotrzebowanie na metale, a okres noworocznej przerwy w Chinach zazwyczaj bywa słabszym czasem dla rynku m.in. miedzi.

Globalna transformacja w stronę czystych źródeł energii również staje się kluczowym filarem wsparcia dla cen miedzi - wynika z ocen analityków.

Podczas gdy na świecie rośnie sprzedaż pojazdów elektrycznych, inwestycja w infrastrukturę do ładowania aut jest tym, co korzystnie wpływa na popyt na miedź - twierdzą analitycy Australia & New Zealand Banking Group Ltd.

Na zakończenie poprzedniej sesji miedź na LME staniała o 19 USD i kosztowała 8.280,00 USD/t.

Na początku tego tygodnia miedź na LME zdrożała do 8.327,50 USD za tonę, najwyżej od 2013 r.

Miedź w tym tygodniu zyskała do tej pory 4,6 proc. Będzie to pierwszy tydzień ze wzrostem cen od miesiąca.