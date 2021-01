Ceny miedzi lekko rosną. W I poł. 2021 możliwy wzrost o 10 proc.

Ceny miedzi nieznacznie rosną na giełdzie metali w Londynie, ale w I połowie roku możliwa jest ich zwyżka o 10 proc. Miedź na LME w dostawach 3-miesięcznych zyskuje 0,1 proc. wobec 7.997,50 USD za tonę, notowanych na zakończenie poprzedniej sesji - informują maklerzy.

Na Comex w Nowym Jorku miedź zwyżkuje o 0,14 proc. do 3,6310 USD za funt.

Według jednej z największych chińskich firm traderskich w handlu miedzią, ceny tego metalu mogą w I połowie roku wzrosnąć o 10 proc. w reakcji na wprowadzane na świecie bodźce fiskalne, "zielony" popyt i słabsze notowania dolara USA.

Maike Metals International Ltd. wskazuje, że ceny miedzi na LME w Londynie odbiły się od marcowego dołka w 2020 r. już o około 80 proc. i oscylują w pobliżu 8.000 USD za tonę.

"Ceny miedzi mogą wzrosnąć do 8.800 USD za tonę" - ocenia He Jinbi, prezes Maike Metals International Ltd.

"Byłby to największy wzrost od około 10 lat" - dodaje.

Niektóre z największych banków świata, w tym Goldman Sachs Group i Bank of America Corp., twierdzą nawet, że możliwy jest jeszcze większy - "oszałamiający" - wzrost cen miedzi - do 10.000 USD za tonę.

Na zakończenie poprzedniej sesji miedź na LME staniała o 24 USD do 7.997,50 USD za tonę.