Ceny miedzi mocno rosną na pierwszej sesji w 2023 r.

Miedź na giełdzie metali LME w Londynie mocno drożeje we wtorek, na pierwszej w tym roku sesji. Miedź w dostawach 3-miesięcznych jest wyceniana wyżej o 1,6 proc. - po 8.507,50 USD za tonę - informują maklerzy.

Na Comex w N.Jorku miedź kosztuje 3,8580 USD za funt i drożeje o 1,25 proc.

Londyńska Giełda Metali LME rozpoczyna 2023 r. z najmniejszymi dostępnymi zapasami magazynowymi metali bazowych od co najmniej 25 lat, a to "przygotowuje grunt" do przyszłych wzrostów i spadków cen, jeśli popyt okaże się mniejszy lub wyższy niż oczekiwano.

W tym roku kluczową debatą na rynkach metali będzie to, czy ogólnoświatowe spowolnienie w działalności przemysłowej i odbudowa podaży pomogą uzupełnić malejące rezerwy metali, podczas gdy niedawne otwarcie gospodarki Chin po ograniczeniach covidowych zwiększa tylko niepewność co do popytu na metale bazowe.

Popyt na miedź w Chinach może osłabnąć z powodu epidemii koronawirusa. Producenci metali ograniczają na razie działalność lub przyspieszają przerwy w działaniach przed zbliżającym się Nowym Rokiem Księżycowym, a to wszystko z powodu rosnącej liczby chorych pracowników i niskiego popytu na metale podczas sezonu zimowego.

Wskaźniki operacyjne u 21 głównych chińskich producentów miedzi walcowanej spadły w ub. tygodniu do ok. 60 proc. mocy produkcyjnych, najniższego poziomu od VI 2022 r. - wynika z danych Shanghai Metals Market.

Inwestorzy będą uważnie obserwować popyt na metale bazowe w chińskim sektorze nieruchomości, który może liczyć na wsparcie krajowych władz.

Na zakończenie sesji 30 grudnia miedź na LME w Londynie kosztowała 8.372,00 USD za tonę, niżej 46 USD.