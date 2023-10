Ceny miedzi na LME w Londynie nieznacznie rosną

Ceny miedzi na giełdzie metali LME w Londynie rosną po doniesieniach z Chin ws. zapasów metalu,. Miedź na LME jest wyceniana wyżej o 0,2 proc. - po 8.117,00 USD za tonę - informują maklerzy.

Na Comex w Nowym Jorku miedź kosztuje 3,6580 USD za funt i zyskuje 0,33 proc.

W Chinach, które są największym odbiorcą metali bazowych na świecie, maleje podaż miedzi.

Według danych Shanghai Metals Market (SMM) wynika, że w Chinach zapasy miedzi się kurczą i obecnie są na najniższym poziomie od 13 miesięcy.

Zapasy miedzi w składach celnych spadły z kolei do rekordowo niskiego poziomu 23.100 ton.

"Podaż miedzi na chińskim rynku spot jest ograniczona ze względu na mniejszy import tego metalu i prace konserwacyjne przeprowadzane w hutach" - czytamy w nocie przygotowanej przez SMM.

"Obroty u producentów prętów miedzianych wykorzystujących do produkcji katody wzrosły w ub. tygodniu do 87 proc., najmocniej od co najmniej 2021 roku, a to sygnalizuje, że rośnie zapotrzebowanie na miedź rafinowaną" - czytamy w nocie SMM.

Na zakończenie poprzedniej sesji miedź na LME zyskała 114 USD do 8.099,00 USD za tonę.