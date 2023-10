Ceny miedzi na LME w Londynie spadają trzecią sesję

Ceny miedzi na giełdzie metali LME w Londynie zniżkują już trzecią sesję ze względu na wysoki kurs USD i oczekiwania wyższych stóp procentowych banków centralnych na dłużej. Metal na LME jest wyceniany niżej o 0,4 proc. - po 7.973,00 USD za tonę - informują maklerzy.

Na Comex w Nowym Jorku miedź kosztuje 3,5920 USD za funt i traci 0,80 proc.

Miedź traci ze względu na wysoki kurs dolara, w którym wyceniane są m.in. metale bazowe i z powodu ocen rynkowych, że stopy procentowe banków centralnych pozostaną na podwyższonym poziomie na dłużej, a to nie będzie korzystne dla popytu na towary.

Z amerykańskiej gospodarki nadal napływają mocne dane makro, a to wzmacnia na rynkach oczekiwania, że amerykańska rezerwa Federalna będzie dalej podwyższać stopy procentowe.

To zniechęca inwestorów do nabywania m.in. miedzi, a jej zapasy na giełdzie metali w Londynie systematycznie rosną, co jest oznaką, że podaż zaczyna przewyższać popyt na ten metal.

Na zakończenie poprzedniej sesji miedź na LME staniała o 46 USD do 8.006,00 USD za tonę.