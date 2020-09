Ceny miedzi poszły w dół - na rynkach niepokój o perspektywy dla wzrostu PKB

Miedź na giełdzie metali LME w Londynie na zakończenie poprzedniej sesji spadła o 121 USD (-1,54 proc.) do 6,692 USD za tonę. Rynki obawiają się o wzrost liczby przypadków koronawirusa w Ameryce Płn. i Europie.

O 344 wzrósł w poniedziałek bilans ofiar śmiertelnych epidemii koronawirusa w Stanach Zjednoczonych - wynika ze statystyk Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore. Dobowy przyrost nowych zakażeń wyniósł 24 295. Całkowita liczba zakażonych wzrosła do 6 833 722.

Zgodnie z danymi Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa od początku epidemii z powodu Covid-19 zmarło 199 818 Amerykanów. W 28 stanach rośnie tempo wykrywanych dziennie przypadków. Ekspertów niepokoi również, to że odsetek testów na Covid-19 z pozytywnym wynikiem w 27 stanach przekracza próg 5 proc.

W Wielkiej Brytanii w ciągu ostatniej doby zarejestrowano 11 zgonów z powodu Covid-19 i wykryto kolejnych 4368 zakażeń koronawirusem - poinformował w poniedziałek po południu brytyjski rząd.

Ministerstwo zdrowia Hiszpanii szacuje, że od piątku codziennie notowanych było średnio po 10 tys. nowych zakażeń koronawirusem. W sumie resort zdrowia szacuje, że do poniedziałku w całej Hiszpanii zanotowano już 671 468 przypadków SARS-CoV-2. Ministerstwo odnotowało też wyraźny wzrost liczby zgonów w związku z Covid-19; od piątku liczba ofiar śmiertelnych zwiększyła się o 168, do 30 663.

We Francji w poniedziałek odnotowano 5298 nowych przypadków koronawirusa - poinformowało ministerstwo zdrowia tego kraju. Zmarły 53 kolejne osoby, zwiększając ogólny bilans ofiar śmiertelnych Covid-19 do 31 338.

"Wkraczamy w sezon jesienno-zimowy i nic nie wskazuje na to, by koronawirus zniknął. To uderzy w dane gospodarcze w nadchodzących tygodniach i miesiącach" - powiedział Xiao Fu, szef działu surowców i strategii rynkowej w Bank of China International.

"Ponadto, zbliżając się do wyborów w USA, możemy zobaczyć zamieszanie na rynkach, a na całym świecie istnieją również geopolityczne czynniki zagrożenia, które również mogą wpłynąć na odwrót od ryzykownych aktywów" - dodał.

W ub. tygodniu miedź na LME zyskała 1,1 proc. Był to już 6. tygodniowy wzrost notowań tego metalu.