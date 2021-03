Ceny miedzi rosną, pomimo bardzo wysokich zapasów

Na giełdzie metali LME w Londynie ceny miedzi rosną, pomimo informacji o bardzo wysokich zapasach tego metalu w Chinach. Miedź w dostawach 3-miesięcznych jest wyceniana wyżej wobec 8.861,50 USD za tonę, notowanych na zakończenie poprzedniej sesji - informują maklerzy.

Na Comex w Nowym Jorku miedź zyskuje 2,07 proc. do 4,1160 USD za funt.

Ogromny chiński przemysł przetwórczy miedzi, który dostarcza ponad połowę rafinowanej miedzi na świecie, odnotowuje obecnie rekordowe poziomy gotowego produktu po tym, jak ceny miedzi wzrosły do najwyższych poziomów od 9 lat.

Wysokie notowania miedzi spowodowały, że zniechęceni tym faktem klienci wstrzymują się z zakupami metalu.

Według danych Shanghai Metals Market zapasy miedzi w katodach, przechowywanej w hutach i używanej we wszystkim - od okablowania elektrycznego po rury w klimatyzatorach, wzrosły w zeszłym miesiącu do ponad 90 tys. ton. Jest to ich najwyższy poziom od 2010 r., rozpoczęcia gromadzenie danych o zapasach miedzi.

Od końca stycznia zapasy miedzi w Chinach wzrosły ponad dwukrotnie, chociaż ich wolumen jest nadal niższy niż średnia z ostatnich 5 lat.

"Hutom nie za bardzo podobają się ostatnie zwyżki cen metalu" - mówi Ye Jianhua, analityk SMM.

"Teraz jest trochę +bólu+, jednak w pewnym momencie możliwe niższe notowania miedzi będą stymulować konsumpcję" - dodaje.

Na zakończenie środowej sesji miedź na LME zyskała 82 USD do 8.862 USD za tonę, ale dzień wcześniej staniała aż o 291 USD.