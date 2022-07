Ceny miedzi spadają. Będzie jeszcze gorzej.

Ceny miedzi na giełdzie w Londynie spadają. Notowania metalu czekają jeszcze gorsze czasy - wynika z prognoz Goldman Sachs. Miedź na LME w dostawach trzymiesięcznych jest wyceniana po 7.576 USD/t wobec 7.585,00,00 USD za tonę, notowanych na zakończenie poprzedniej sesji - informują maklerzy.

Na Comex miedź kosztuje 3,3935 USD za funt i traci 1,08 proc.

Analitycy Goldman Sachs Group Inc. obniżyli swoje prognozy cen dla miedzi i ocenili, że kryzys energetyczny, skoncentrowany na Europie, zagraża światowemu popytowi. Dodali, że miedź jest teraz wyceniana o 40 proc. niżej niż oczekiwano, a ryzyko wystąpienia recesji w głównych gospodarkach na świecie będzie podsycać pesymizm co do popytu na metale na resztę 2022 r.

Goldman Sachs prognozuje, że w ciągu 3 najbliższych miesięcy cena miedzi wyniesie średnio 6.700 USD za tonę wobec szacowanych wcześniej 8.650 USD/t. W ujęciu 6-miesięcznym cena miedzi wyniesie wg GS 7.600 USD za tonę, a w 12-miesięcznym 9.000 USD za tonę wobec wcześniej prognozowanych odpowiednio: 10.500 USD/t i 12.000 USD/t.

Analitycy Goldman wskazują też jednak, że miedź jest na dobrej drodze, aby osiągnąć 15.000 USD za tonę w 2025 r.

Na zakończenie poprzedniej sesji miedź na LME w Londynie staniała o 221 USD do 7.584,00 USD za tonę.

W zeszłym tygodniu notowania miedzi spały do najniższego poziomu od końca 2020 r.

Od rekordu z marca 2022 miedź staniała o ok. 30 proc.