Ceny miedzi spadają. Obawy o globalną recesję coraz mocniejsze

Miedź na giełdzie metali LME w Londynie tanieje z powodu nasilających się obaw o globalną recesję. Słabnie też popyty na metale bazowe w Chinach, które są poważnym odbiorcą m.in. miedzi. Miedź w dostawach 3-miesięcznych na LME w Londynie jest wyceniana niżej o 1,3 proc. - po 7.500,00 USD za tonę - informują maklerzy.

Na Comex miedź kosztuje 3,4445 USD za funt i zniżkuje o 0,31 proc.

Inwestorzy obawiają się, że jastrzębio nastawieni decydenci z banków centralnych na świecie swoimi działaniami i agresywnym podwyższaniem stóp procentowych wpłyną na zaostrzenie globalnego spowolnienia gospodarczego.

W USA prezes Fed z Cleveland Loretta Mester oceniła, że warunki monetarne Fed muszą jeszcze zostać zacieśnione, aby stłumić wysoką inflację.

Z kolei prezydent USA Joe Biden wskazał, że w Stanach Zjednoczonych możliwa jest recesja, chociaż spadek może być "bardzo niewielki".

W Chinach tymczasem władze twardo trzymają się swojej strategii "Zero Covid" w zwalczaniu przypadków koronawirusa. To wymusza wprowadzanie blokad w gospodarce, a ta słabnie. Maleją też szanse na to, że dojdzie do znacznego złagodzenia ograniczeń jeszcze w tym roku.

Na zakończenie poprzedniej sesji miedź na LME w Londynie zwyżkowała o 18 USD i kosztowała 7.596,00 USD za tonę.

