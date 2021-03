Ceny miedzi stabilizują się po mocnym wzroście

Na giełdzie metali LME w Londynie ceny miedzi stabilizują się po wcześniejszym mocnym wzroście. Metal w dostawach 3-miesięcznych jest wyceniany po 8.899,00 USD za tonę, po wzroście wcześniej aż o 2,3 proc. - do 9.130 USD za tonę - informują maklerzy.

Na Comex w Nowym Jorku miedź traci 1,06 proc. do 4,0325 USD za funt.

Inwestorzy oceniają wpływ pakietu stymulacyjnego w USA.

W sobotę amerykański Senat przegłosował potężny pakiet dla tamtejszej gospodarki - o wartości 1,9 biliona USD. To drugi co do wielkości bodziec fiskalny w historii USA.

Teraz projektem ustawy zajmie się Izba Reprezentantów.

Ustawa trafi w tym tygodniu do kontrolowanej przez Demokratów Izby Reprezentantów, a następnie do prezydenta Joe Bidena, który już zapowiadał, że zamierza ją podpisać.

Projekt stymulacyjny zakłada dodatkowe środki z budżetu na finansowanie kampanii szczepień, a także lekarstw i usług medycznych związanych z epidemią.

Fundusze otrzymają władze stanowe, szkoły oraz firmy.

Pakiet przewiduje też kolejną transzę bezpośrednich transferów pieniężnych dla większości Amerykanów - w wysokości 1.400 USD.

"Ceny miedzi ustabilizują się po zeszłotygodniowym osłabieniu - w reakcji na oczekiwania ożywienia gospodarczego" - pisze w nocie Fan Bingting, analityk China Industial Futures Co.

Na zakończenie poprzedniej sesji miedź na LME staniała o 12 USD do 8.896,00 USD za tonę.