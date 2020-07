Ceny miedzi. Tydzień może się zakończyć ok. 2 proc. wzrostem

Miedź na giełdzie metali LME w Londynie spada o 0,5 proc. do 6.041,5 USD za tonę, ale zmierza do zakończenia tygodnia ze wzrostem ok. 2 proc. Analitycy wskazują, że cena metalu może się utrzymywać na wysokim poziomie w związku z otwieraniem gospodarek i problemami po stronie podaży.

Metal jest na dobrej drodze do zamknięcia tygodnia ze zwyżkami po raz siódmy z rzędu, co będzie jego najdłuższą passą od prawie trzech lat.

W piątek sentyment rynkowych graczy wspierają publikacje wskaźników PMI z Chin z usług w czerwcu.

W Chinach indeks PMI w usługach wyniósł w czerwcu 58,4 pkt. wobec 55 pkt. w poprzednim miesiącu - podały Caixin i Markit Economics. Oczekiwano 53,2 pkt. Indeks PMI composite wyniósł zaś 55,7 pkt. wobec 54,5 pkt. poprzednio.

"Rynek liczy na odbicie w wielu gospodarkach, gdzie znoszone są restrykcje, co może napędzić popyt. Jednocześnie w kopalniach w Chile występują problemy związane z rosnącymi liczbami przypadków Covid-19" - powiedział analityk WisdomTree, Nitesh Shah.

Inwestorzy obawiają się o dalsze rozprzestrzenianie się koronawirusa w USA.

W Stanach Zjednoczonych w czwartek wykryto w ciągu doby rekordową liczbę 55 274 przypadków koronawirusa - poinformował Reuters. W aż 36 stanach rośnie odsetek testów z wynikiem pozytywnym.

Sytuacja epidemiologiczna szybko pogarsza się w USA m.in. w Teksasie oraz Arizonie, ale liczba wykrywanych dziennie przypadków Covid-19 rośnie w aż 40 stanach. W 36 zwiększa się natomiast odsetek testów z wynikiem pozytywnym. W Teksasie w ciągu dwóch tygodni wzrósł on z 8 do 14,5 proc., a w Arizonie z 5,7 proc. do 10,3 proc.

Na zakończenie poprzedniej sesji cena miedzi na LME wzrosła o 12 USD do 6.073 USD za tonę.