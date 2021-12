Ceny miedzi w Londynie na stabilnym poziomie

Miedź na giełdzie metali w Londynie utrzymuje stabilny poziom cen. Metal na LME w dostawach 3-miesięcznych jest wyceniany w pobliżu 9.680,00 USD za tonę notowanych na zakończenie poprzedniej sesji - podają maklerzy.

Na Comex miedź traci 0,18 proc. i jest po 4,4050 USD za funt.

Ceny metali przemysłowych, w tym miedzi, znalazły się pod presją w ostatnich miesiącach, ponieważ światowe ożywienie gospodarcze napotyka na takie przeszkody jak m.in. kolejna fala zakażeń koronawirusem - nowym szczepem Omikron, zaostrzanie polityki pieniężnej przez amerykańską Rezerwę Federalną i słabszy popyt ze strony Chin, drugiej największej gospodarki na świecie.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ostrzega przed "wyboistą drogą", ponieaż wirusy wywołujące Covid-19 prawdopodobnie nie znikną całkowicie.

Tymczasem miedź może wkroczyć w nowy 2022 r. na całkiem dobrej pozycji - globalne zapasy tego metalu, monitorowane przez najważniejsze giełdy na świecie, w tym LME, są na najniższym poziomie od 2006 r. Do tego dochodzi do przerw w dostawach metalu - m.in. z kopalń w Peru (Las Bambas), a to - zdaniem analityków - zacieśni sytuację podażową na rynku miedzi.

Biorąc po uwagę fakt, że miedź ma szerokie zastosowanie, m.in. w kablach i bateriach, a świat dąży teraz do wprowadzania ekologicznych rozwiązań, przyszłość dla tego metalu wygląda pozytywnie. W pierwszych 9 miesiącach 2021 r. globalne zużycie miedzi przekroczyło podaż tego metalu, a wraz z początkiem 2022 r. cena może się zbliżyć do 10.000 USD za tonę.

Na zakończenie poprzedniej sesji miedź na LME w Londynie zyskała 112 USD i kosztowała 9.680,00 USD za tonę.