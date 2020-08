Ceny miedzi w Londynie rosną

Notowania miedzi na giełdzie metali LME w Londynie rosną w reakcji na postępy w pracach nad lekami na koronawirusa i na fali optymizmu co do rozmów handlowych USA-Chiny. Miedź w dostawach 3-miesięcznych na LME jest wyceniana wyżej o 0,3 proc. wobec 6.516,00 USD za tonę notowanych na zakończenie poprzedniej sesji - podają maklerzy.

Na Comex w Nowym Jorku miedź traci na razie 0,24 proc. do 2,9385 USD za funt.

Inwestorzy zwracają uwagę na prace nad szczepionką na koronawirusa. Firma Moderna Inc. podała, że jest bliska zawarcia umowy na dostarczenie co najmniej 80 mln dawek szczepionki do krajów Unii Europejskiej. Z kolei prezydent USA Donald Trump poinformował, że leczenie Covid-19 osoczem krwi ozdrowieńców zostanie rozszerzone.

Tymczasem negocjatorzy handlowi z USA (Mnuchin i Lighthizer) i Chin (Liu He) dyskutowali na temat zawartego kilka miesięcy temu wstępnego porozumienia handlowego, a przedstawiciele Stanów Zjednoczonych wskazali, że obie strony widzą postępy w realizacji umowy i są zdecydowane na osiągnięcie sukcesu w tej materii.

"Strony rozmawiały również o znaczącym wzroście zakupów amerykańskich produktów przez Chiny, a także o przyszłych działaniach niezbędnych do realizacji umowy" - poinformowały USA w wydanym oświadczeniu.

Na zakończenie poprzedniej sesji cena miedzi na LME wzrosła o 26 USD do 6.516,00 USD za tonę.