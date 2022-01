Ceny miedzi w Londynie rosną

Miedź na giełdzie metali w Londynie zyskuje w trakcie wtorkowej sesji. Metal na LME w dostawach 3-miesięcznych jest wyceniany wyżej wobec 9.564,00 USD za tonę, notowanych na zakończenie poprzedniej sesji - podają maklerzy.

Na Comex miedź drożeje o 0,94 proc. i jest po 4,3930 USD za funt.

Londyńska giełda metali LME - najważniejsza światowa giełda metali przemysłowych - wznowiła we wtorek handel po ponad 5-godzinnej przerwie z powodu awarii zasilania w innej firmie, co wywołało problemy z łącznością - podała LME w komunikacie.

Handel na LMESelect miał zostać we wtorek otwarty o 9.00 rano czasu szanghajskiego, a rozpoczęto go o 14.15 - wynika z informacji Hongkong Exchanges and Clearing Ltd.

To spowodowało, że traderzy zostali częściowo odcięci od giełdy, gdzie ustala się globalne ceny na metale.

Zgodnie z wyliczeniami agencji Bloomberg dziennie przedmiotem obrotów na LME jest ok. 64 mld USD kontraktów terminowych na metale bazowe.

Na zakończenie poprzedniej sesji miedź na LME w Londynie staniała o 84 USD i kosztowała 9.564,00 USD za tonę.