Ceny miedzi w Londynie rosną po zapewnieniach Chin o mocniejszym wsparciu gospodarki

Miedź na giełdzie metali w Londynie drożeje po zapewnieniach Chin o mocniejszym wsparciu chińskiej gospodarki. Metal na LME w dostawach 3-miesięcznych jest wyceniany wyżej o 0,5 proc. wobec 9.676,00 USD za tonę, notowanych na zakończenie poprzedniej sesji - podają maklerzy.

Na Comex miedź zyskuje 0,75 proc. i jest po 4,4155 USD za funt.

Chiński bank centralny zamierza wprowadzić politykę stabilizującą wzrost gospodarczy wykorzystując w tym celu większą liczbę narzędzi polityki pieniężnej, a takie działania mogą poprawić perspektywy popytu na surowce, w tym metale przemysłowe.

Chiny "ugrzęzły" w kryzysie na krajowym rynku nieruchomości, słabości akcji kredytowej i powtarzających się epidemii Covid-19. W odpowiedzi na to Ludowy Bank Chin w tym tygodniu, po raz pierwszy od prawie 2 lat, obniżył stopę procentową 1-rocznych kredytów MLF do 2,85 proc. z 2,95 proc., a 7-dniowa stopa reverse repo została obniżona do 2,10 proc. z 2,20 proc., co na rynkach odebrano jako sygnał początku cyklu luzowania.



"Istnieje tendencja do wzmacniania polityki makroekonomicznej w Chinach w celu ustabilizowania gospodarki w obliczu presji, jaką wywiera krajowy rynek nieruchomości" -piszą w rynkowej nocie stratedzy Huatai Futures.

Na zakończenie poprzedniej sesji miedź na LME w Londynie straciła 55 USD i była wyceniana po 9.676 USD za tonę.