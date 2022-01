Ceny miedzi w Londynie rosną w reakcji na niepokoje społeczne w Kazachstanie

Miedź na giełdzie metali w Londynie drożeje w reakcji na niepokoje społeczne w Kazachstanie. Metal na LME w dostawach 3-miesięcznych jest wyceniany wyżej o 0,6 proc. wobec 9.531,00 USD za tonę, notowanych na zakończenie poprzedniej sesji - podają maklerzy.

Na Comex miedź zyskuje 0,18 proc. i jest po 4,3625 USD za funt.



Zaniepokojenie graczy rynkowych budzi sytuacja polityczna w Kazachstanie, gdzie 2 stycznia rozpoczęły się protesty, wywołane podwyżką ceny gazu LNG, której towarzyszy też wzrost cen innych towarów.



W Ałmaty, największym mieście Kazachstanu, wojsko całkowicie na razie oczyściło Plac Republiki, a wielu inicjatorów zamieszek uciekło. Władze informowały o rozpoczęciu przez siły bezpieczeństwa operacji antyterrorystycznej w mieście. Chociaż do tej pory nie było informacji o większych zakłóceniach w krajowym sektorze górniczym i w transporcie, to ryzyko pojawienia się takich wydarzeń wzmaga presję na wzrost cen metali.



Oficjalne dane pokazują, że Kazachstan jest ważnym dostawcą miedzi dla Chin - w ciągu 11 pierwszych miesięcy 2021 r. około 8 proc. chińskiego importu miedzi pochodziło właśnie z tego kraju.



- Możliwe zakłócenia dostaw z Kazachstanu, wywołane zamieszkami, prawdopodobnie będą wspierać ceny metali bazowych - piszą w rynkowej nocie analitycy Citic Futures Co.



Na zakończenie poprzedniej sesji miedź na LME w Londynie staniała o 167 USD i kosztowała 9.531,00 USD za tonę.



Analitycy Fitch Solutions szacują, że cena miedzi w 2022 r. wyniesie średnio 9.200 USD za tonę.