Ceny miedzi w Londynie spadają z powodu obaw o perspektywy gospodarcze

Miedź na giełdzie metali LME w Londynie tanieje, a inwestorzy obawiają się, że wzrost liczby przypadków Covid-19 w Chinach osłabi popyt na metale. Miedź w dostawach 3-miesięcznych jest wyceniana niżej o 0,5 proc. - po 8.402 USD za tonę.

Na Comex w Nowym Jorku miedź kosztuje 3,817 USD za funt i spada o 0,7 proc.

Na rynkach utrzymuje się niepewność związana z nasilającą się falą nowych zachorowań na koronawirusa w Chinach, która niesie ze sobą ryzyko dla wzrostu gospodarczego.

Apetyt na ryzyko na giełdach osłabł po informacjach, że USA będą od 5 stycznia wymagały od pasażerów linii lotniczych przylatujących z Chin okazania negatywnego testu na Covid-19 przed wjazdem. We Włoszech urzędnicy służby zdrowia podali, że będą testować osoby przylatujące z Chin po tym, jak stwierdzili, że prawie połowa pasażerów podczas dwóch lotów z Chin do Mediolanu była zakażona koronawirusem.

Nowe regulacje to efekt doniesień o przechodzącej przez ChRL potężnej fali zakażeń koronawirusem po zakończeniu utrzymywanej przez prawie trzy lata polityki "zero covid". To także reakcja na brak informacji ze strony chińskich władz o liczbie przypadków.

Na zakończenie poprzedniej sesji miedź na LME w Londynie kosztowała 8.443 USD za tonę, wyżej 1,48 proc. Do wtorku włącznie na LME trwała świąteczna przerwa.