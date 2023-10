Ceny miedzi w Londynie stabilne po 3 dniach spadków

Ceny miedzi na giełdzie metali LME w Londynie są na stabilnym poziomie po 3 poprzednich dniach spadków. Metal na LME jest wyceniany po 7.953,50 USD za tonę - informują maklerzy.

Na Comex w Nowym Jorku miedź kosztuje 3,5810 USD za funt i traci 0,22 proc.

Słabe dane makro z USA skłaniają traderów do wycofywania sie z założeń dotyczących Rezerwy Federalnej i jej dalszej polityki pieniężnej.

Jak wynika ze środowych danych ADP amerykańskie firmy dodały we wrześniu najmniejszą liczbę nowych miejsc pracy od początku 2021 r.

Z kolei dane ISM z amerykańskiego sektora usług we wrześniu pokazały, że "cofnął się" on do najniższego poziomu w tym roku.

Analitycy Citigroup wskazują też w nocie rynkowej, że prognozy dla globalnej gospodarki na 2024 r. wyglądają "niedźwiedzio" i prawdopodobnie osłabnie tempo wzrostu w światowej gospodarce pomimo umiarkowanego ożywienia wzrostu w chińskiej gospodarce.

"Widzimy dalszy spadek cen metali przemysłowych o 5-10 proc. do końca roku" - wskazują w nocie analitycy Citi.

Podstawowy scenariusz Citi na najbliższe 6-9 miesięcy zakłada cenę miedzi w przedziale 7.500-8.500 USD za tonę.

Na zakończenie poprzedniej sesji miedź na LME staniała o 50 USD do 7.950,00 USD za tonę.